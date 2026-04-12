BWF Mulai Tes Kok Sintetis untuk Turnamen Resmi

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mulai menguji penggunaan kok sintetis dalam sejumlah turnamen level bawah sebagai bagian dari langkah jangka panjang menuju kemungkinan penerapan di level elite.

Dilansir laman resmi, Minggu, BWF menyetujui penggunaan kok sintetis produksi Victor dan Yonex pada turnamen BWF Grade 3 serta ajang Junior International. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya federasi untuk mengevaluasi performa kok non-bulu dalam kompetisi.

BWF menyatakan akan bekerja sama secara seimbang dengan kedua produsen tersebut untuk mengkaji kualitas dan performa kok sintetis, khususnya terkait karakteristik terbang dan kesesuaian dengan standar pertandingan saat ini.

Dua produk yang disetujui untuk digunakan dalam fase uji coba ini adalah Victor New Carbon Sonic Max Synthetic Shuttlecock (SC-NCS-MAX-12) dan Yonex Crosswind 70 Synthetic Shuttlecock.

Selama periode uji coba, BWF akan mengumpulkan berbagai data performa dari produsen, serta masukan dari pemain, ofisial teknis, dan penyelenggara turnamen.

Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan bagi BWF dalam menentukan kemungkinan penggunaan kok sintetis pada turnamen level tertinggi di masa depan.