Cacat Desain, Coretax Sengaja Dibuat Lemah demi Bisnis Joki SPT

Petugas melayani warga yang melakukan aktivasi akun Coretax di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/12/2025). (Foto: ANTARA/Putra M. Akbar/tom).

Aplikasi perpajakan digital Coretax yang digadang-gadang mempermudah wajib pajak justru menjadi lahan basah bagi para joki. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengakui adanya celah dalam sistem tersebut yang dipicu oleh desain aplikasi yang tidak sempurna.

Purbaya menyebut kemunculan joki pelaporan SPT tahunan ini merupakan konsekuensi logis dari sulitnya sistem diakses oleh pengguna awam.

"Itu kalau ekonomi kan kalau ada kesempatan pasti ada yang masuk ke situ. Tapi ke depan kita betulin sehingga Coretax gak perlu pakai joki lagi. Kan desainnya agak cacat rupanya," ujar Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bendahara negara ini tak menampik bahwa tampilan dan alur Coretax tergolong rumit bagi masyarakat biasa. Akibatnya, muncul perantara atau pihak ketiga yang menawarkan jasa pengisian laporan karena sistem yang dianggap tidak ramah pengguna (user-friendly).

"Desain agak sulit dipakai orang biasa. Sehingga ada joki atau software interface yang bisa merubah Coretax dengan orang-orang. Sekarang terlalu cepat, terlalu pendek waktunya kita betulin," kata Purbaya.

Lucunya, Purbaya mengaku baru menyadari praktik perjokian ini dalam sebulan terakhir. Ia mencium adanya kejanggalan dalam pembuatan aplikasi tersebut yang seolah-olah memberikan ruang bagi pihak luar untuk mencari keuntungan di tengah proses pelaporan pajak.

"Karena saya baru tahu sebulan yang lalu, kurang dari sebulan lah. Bahwa ada ruang untuk orang masuk di tengah Coretax ke sana. Jadi seperti Coretax diciptakan kelemahan supaya ada bisnis di tengah. Nanti saya beresin," tegasnya.

Pemerintah berjanji akan segera melakukan pembenahan total terhadap infrastruktur digital perpajakan ini agar wajib pajak bisa melapor secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga.