Resmi Berstatus Centaur, Cakap Raih Pendanaan Seri C dari MDI Ventures dan Heritas Capital

Perusahaan edukasi teknologi, platform upskilling Cakap, mendapat pendanaan segar dari MDI ventures dan Heritas Capital. Pendanaan seri C1 ini menjadikan Cakap kini memiliki valuasi lebih dari tiga digit.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan investor untuk pendanaan tahap seri C1 ini,” ujar Tomy Yunus, CEO & Co-Founder Cakap, Jakarta, (18/04/2023).

Dalam dunia startup, perusahaan dengan valuasi antara USD 100 juta hingga USD 1 miliar disebut dengan Centaur, atau satu tahap di bawah unicorn (USD 1-10 miliar).

Dana yang diinvestasikan ini akan dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis menuju blended learning (offline dan online). “Perilaku dan cara belajar masyarakat yang dinamis, memicu Cakap untuk senantiasa memberikan solusi pembelajaran yang lebih relevan di masa pasca-pandemi dan

kedepannya. Cakap berharap dapat menjembatani permintaan pasar dengan sistem pembelajaran bauran/blended learning. Dengan lebih banyak opsi seperti blended learning, masyarakat akan dimudahkan dalam memilih cara belajar yang disesuaikan dengan minat serta kebutuhan masing-masing,” ujar Tomy.

“Kami berharap pendanaan terbaru dapat semakin memperkuat sinergi antara Telkom Group secara keseluruhan dan MDI secara khusus, dengan Cakap yang selama ini sudah terjalin baik. Salah satu contohnya di kuartal awal tahun ini, Cakap bersama dengan provider komunikasi Telkomcel dari Timor Leste, telah memperluas pembelajaran ke wilayah negara tersebut. Sehingga kami berharap, pendanaan terbaru tidak hanya memperkuat Cakap secara bisnis, namun juga menghasilkan impact sosial yang positif terhadap pendidikan di Indonesia,” ujar Donald Wihardja, CEO MDI Ventures.

Sementara itu, Chik Wai Chiew, CEO & Direktur Eksekutif dari Heritas Capital, melihat Cakap sebagai edtech terdepan di Indonesia, dengan potensi yang besar untuk terus berkembang dan menciptakan dampak di seluruh Asia Tenggara.

"Sebagai platform upskilling, Cakap telah menunjukkan catatan yang baik dari sisi operasional dan keuangan yang menonjol di Indonesia. Kami menantikan implementasi yang kuat dari Cakap dalam memperluas solusi edtech-nya dan mempercepat akses terhadap pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas serta terjangkau, bagi bangsa Indonesia maupun lebih luas lagi," kata Wai Chiew.

Seiring dengan peningkatan status menjadi Centaur, Cakap juga melakukan restrukturisasi internal organisasi, dengan menunjuk Jonathan Dharmasoeka sebagai Chief of Financial Officer (CFO) serta Cecillia Ong sebagai Chief Operating Officer (COO). Sebelumnya Jonathan menjabat sebagai Chief of Business Officer, sementara Cecillia sebagai VP of CEO Office. Cakap bangga mengapresiasi komitmen dan prestasi Jonathan dan Cecillia, serta berharap kepemimpinan dan kontribusi mereka terus berlanjut untuk perusahaan.

Di tengah masa yang penuh tantangan ini, pendanaan terbaru akan semakin memperkuat performa usaha Cakap, di tiga pilar bisnis yaitu bahasa, upskill maupun bisnis. Cakap mampu meraih EBITDA positif dalam tiga tahun berturut-turut, dan beroperasi dengan efisien sehingga tidak melakukan downsizing. Cakap justru mampu memperbesar ekosistem dengan raihan total siswa yang kini melebihi tiga juta siswa.