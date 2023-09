Call of Duty Mobile Major Series 8 Masuki Babak Grand Final

Poster turnamen Call of Duty Mobile (CODM) Indonesia Major Series 8. [foto: Garena Indonesia]

Setelah melalui rangkaian panjang, turnamen Call of Duty Mobile (CODM) Major Series 8 memasuki babak grand final yang akan berlangsung Sabtu (11/3/2023).

Pengembang dan penerbit game CODM Garena menyebutkan bahwa tiga tim yang telah mengalahkan ratusan tim di babak kualifikasi, yaitu GBS X ONE, ABC Esports, dan Kagendra, selangkah lagi menjadi juara, serta mendapatkan bagian terbesar dari total hadiah senilai Rp250 juta.

CODM Major Series 8 merupakan turnamen yang telah berlangsung sejak 29 Desember 2022. Ratusan tim telah mengikuti rangkaian kualifikasi panjang, mulai dari babak Solo Qualifier, Team Qualifier, Team Elimination, hingga babak Playoffs.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Puji RRQ Mabar High School Competition Dorong Ekonomi Kreatif

Dari ratusan tim yang mengikuti rangkaian turnamen tersebut, GBS X ONE berhasil tim satu-satunya yang lolos ke grand final dari jalur Solo Qualifier.

GBS X ONE memastikan kursi di grand final setelah mengalahkan tim Forth di Final Loser Bracket di babak Playoffs. GBS X ONE kini siap berhadapan dengan dua tim invitational, yakni ABC Esports dan Kagendra di laga pamungkas CODM Major Series 8.

GBS X ONE akan melawan ABC Esports di laga pertama grand final, dan jika menang mereka kembali bertanding melawan Kagendra untuk memperebutkan gelar juara.

Baca Juga: Turnamen eSports Bergengsi Ragnarok Stars 2023 Kualifikasi Nasional Resmi Dibuka

Grand final CODM Major Series 8 akan menjadi ajang pembuktian bagi para finalis. Tak pernah terkalahkan sekalipun di Major Series 8, Kagendra menjadi tim yang dijagokan untuk membawa pulang gelar juara.

Namun, GBS X ONE dan ABC Esports juga tak akan membiarkan Kagendra menang dengan mudah. Bagi para finalis, mereka merasa memiliki peluang yang sama untuk memenangi kompetisi ini.

Penampilan Kagendra cukup superior dibandingkan tim lainnya. Kagendra telah mengalahkan ABC Esports sebanyak tiga kali pada season ini, yakni dua kali pada babak playoffs dan satu kali di Semifinal.

Baca Juga: FIFA Mobile Indonesia Cari Tim Terbaik di Nusantara Community Exhibition

Namun, hal itu tidak akan memadamkan semangat ABC Esports di grand final. Mereka akan bertarung sebaik mungkin untuk bisa menang dari GBS X ONE dan membalas dendam kepada Kagendra di babak final kelak.

Selain gelar juara, semua tim juga menyasar total hadiah dari CODM Major Series 8 yang mencapai Rp250 juta. Sang juara akan membawa pulang bagian terbesar dari prize pool tersebut, yakni sebesar Rp100 juta.