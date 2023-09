Cara Berlangganan Netflix dengan Gopay

Layanan streaming Netflix akhirnya resmi memperluas opsi metode pembayaran di Indonesia. Hal ini merupakan kabar baik karena sebelumnya, pelanggan harus pakai kartu kredit dan sempat bisa melalui nomor pascabayar Smartfren yang kini sudah dihilangkan. Netflix kini bermitra dengan layanan dompet digital GoPay untuk pembayaran berlangganan yang lebih mudah.



"Kami sangat senang bisa menghadirkan GoPay sebagai pilihan pembayaran uang elektronik pertama bagi pelanggan Netflix di Indonesia. Melihat semakin besarnya kebutuhan pembayaran digital tanpa kontak melalui telepon seluler, kami berupaya memperluas akses GoPay sebagai pilihan pembayaran digital terbaik," kata Chief Marketing Officer GoPay Fibriyani Elastria, melalui siaran pers yang diterima INILAHCOM.



"Dengan GoPay, pembayaran di Netflix kini menjadi semakin mudah dan nyaman, terlebih di tengah penetrasi kartu kredit yang masih rendah di masyarakat Indonesia. Tingginya minat masyarakat untuk mengakses beragam konten hiburan secara online mendorong GoPay untuk terus hadir sebagai alternatif metode pembayaran di berbagai layanan hiburan," ujarnya melanjutkan.



Lebih lanjut, Director of Payments Netflix APAC, Shalini Khatwani, mengatakan pihaknya senang karena keberadaan GoPay sebagai pilihan pembayaran baru membuat semakin banyak penggemar layanan streaming media digital bisa berlangganan Netflix.



"Kolaborasi ini adalah bagian dari perwujudan komitmen jangka panjang kami dalam meningkatkan pengalaman bagi pelanggan, agar mempermudah semua orang dalam mendapat akses untuk menikmati film-film berkualitas terbaik," ujar Khatwani.



Bagi anggota baru Netflix, tersedia empat paket berlangganan yang dapat dibayar menggunakan GoPay. Keempatnya adalah Paket Ponsel (Rp54 ribu/bulan), Paket Dasar (Rp120 ribu/bulan), Paket Standar (Rp153 ribu/bulan), dan Paket Premium (Rp186 ribu/bulan).



Setelah memilih paket berlangganan, anggota baru bisa memilih “Digital Wallet” untuk cara pembayaran. Kemudian anggota baru diminta untuk mengisi nomor ponsel yang terkoneksi dengan akun GoPay untuk melengkapi proses pendaftaran agar bisa menikmati tayangan terbaik dari Netflix.



Nantinya, anggota lama juga bisa membayar menggunakan GoPay.



Semua pelanggan Netflix juga bisa mendapatkan akses bebas iklan untuk semua film dan serial dari Indonesia, seperti "Ali & Ratu Ratu Queens", "A Perfect Fit", film keluarga seperti "Vivo" serta film dan serial internasional peraih penghargaan seperti "Money Heist Part 5", "Kingdom: Ashin of the North", dan "D.P".