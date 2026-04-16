Panduan Lengkap Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih: Syarat, Jadwal, Link Resmi, hingga Tugas
Ilustrasi Pendaftaran menjadi Manajer Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Dalam program ini, tersedia sekitar 30.000 posisi yang bisa dilamar.
Lowongan ini terbuka bagi lulusan minimal D4 hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan usia maksimal 35 tahun.
Program ini sekaligus menjadi peluang bagi generasi muda untuk ikut berperan dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa.
Seleksi Terbuka untuk Umum dan Bebas Biaya
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan tanpa biaya.
“Proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya,” kata Zulkifli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 Kopdes Merah Putih dapat selesai pada Juni hingga Juli 2026.
Oleh karena itu, posisi manajer dinilai sangat penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi di desa.
“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujarnya.
Tugas Manajer Kopdes Merah Putih
Manajer Kopdes Merah Putih memiliki tugas penting, antara lain:
- Mengelola kegiatan operasional koperasi
- Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal
- Mendorong kemandirian ekonomi desa
Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Jadwal dan Link Pendaftaran
Berdasarkan informasi resmi, pendaftaran dibuka pada 15 hingga 24 April 2026.
Seluruh proses dilakukan secara daring melalui situs https://phtc.panselnas.go.id/.
Pelamar wajib membuat akun terlebih dahulu dengan melengkapi data seperti NIK, nomor KK, nomor ponsel aktif, serta email.
Selain itu, peserta juga diminta mengaktifkan kamera saat proses registrasi berlangsung.
Syarat dan Dokumen Pendaftaran yang Perlu Disiapkan
Mengacu pada informasi di situs resmi, pelamar perlu menyiapkan beberapa dokumen, di antaranya:
- Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar biru
- KTP elektronik atau surat keterangan perekaman yang masih berlaku
- Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)
- Transkrip nilai
- Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
- Surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani
Program ini terbuka luas, sehingga menjadi peluang menarik bagi lulusan muda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.
Tahapan Seleksi
Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan melalui beberapa proses seleksi, meliputi:
- Seleksi administrasi
- Seleksi kompetensi
- Seleksi kompetensi tambahan
Hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada 15–17 Juni 2026.
Status Kepegawaian Manajer Kopdes Merah Putih
Peserta yang lolos akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.
“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” papar Zulkifli.
Dengan skema tersebut, peserta berpeluang melanjutkan karier langsung di koperasi desa setelah masa kerja awal selesai.