Panduan Lengkap Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih: Syarat, Jadwal, Link Resmi, hingga Tugas

Kamis, 16 April 2026 - 18:31 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Dalam program ini, tersedia sekitar 30.000 posisi yang bisa dilamar.

Lowongan ini terbuka bagi lulusan minimal D4 hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan usia maksimal 35 tahun.

Program ini sekaligus menjadi peluang bagi generasi muda untuk ikut berperan dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa.

Seleksi Terbuka untuk Umum dan Bebas Biaya

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan tanpa biaya.

“Proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya,” kata Zulkifli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 Kopdes Merah Putih dapat selesai pada Juni hingga Juli 2026.

Oleh karena itu, posisi manajer dinilai sangat penting sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi di desa.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujarnya.

Tugas Manajer Kopdes Merah Putih

Manajer Kopdes Merah Putih memiliki tugas penting, antara lain:

Mengelola kegiatan operasional koperasi

Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal

Mendorong kemandirian ekonomi desa

Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Jadwal dan Link Pendaftaran

Berdasarkan informasi resmi, pendaftaran dibuka pada 15 hingga 24 April 2026.

Seluruh proses dilakukan secara daring melalui situs https://phtc.panselnas.go.id/.

Pelamar wajib membuat akun terlebih dahulu dengan melengkapi data seperti NIK, nomor KK, nomor ponsel aktif, serta email.

Selain itu, peserta juga diminta mengaktifkan kamera saat proses registrasi berlangsung.

Syarat dan Dokumen Pendaftaran yang Perlu Disiapkan

Mengacu pada informasi di situs resmi, pelamar perlu menyiapkan beberapa dokumen, di antaranya:

Pas foto terbaru ukuran 4x6 berlatar biru

KTP elektronik atau surat keterangan perekaman yang masih berlaku

Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL)

Transkrip nilai

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani

Surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani

Program ini terbuka luas, sehingga menjadi peluang menarik bagi lulusan muda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Tahapan Seleksi

Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan melalui beberapa proses seleksi, meliputi:

Seleksi administrasi

Seleksi kompetensi

Seleksi kompetensi tambahan

Hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada 15–17 Juni 2026.

Status Kepegawaian Manajer Kopdes Merah Putih

Peserta yang lolos akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” papar Zulkifli.

Dengan skema tersebut, peserta berpeluang melanjutkan karier langsung di koperasi desa setelah masa kerja awal selesai.