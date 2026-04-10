Cara Kerja Fitur Edit Komentar Instagram yang Baru Saja Diluncurkan

Meta Rilis Fitur Edit Komentar di Instagram dengan Batas Waktu 15 Menit.

Pernahkah Anda merasa salah tingkah karena typo alias salah ketik saat mengomentari unggahan orang lain di Instagram? Kini kekhawatiran itu bisa sedikit mereda. Platform media sosial besutan Meta ini baru saja meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna mengedit komentar mereka setelah dipublikasikan.

Namun, ada batasan krusial yang perlu dicatat: fitur edit ini hanya berlaku dalam jendela waktu 15 menit terhitung sejak komentar tersebut dirilis ke publik.

Cara Kerja Mirip Edit Pesan DM

Berdasarkan laporan Engadget pada Kamis (9/4/2026), mekanisme pengaturan baru ini sangat mirip dengan cara Instagram menangani pengeditan pesan langsung (Direct Message/DM), sebuah fitur yang sudah lebih dulu hadir pada 2024 lalu.

Proses pengeditan komentar dirancang sangat mudah dan intuitif. Berikut mekanismenya:

Fitur ini hanya berlaku untuk mengubah komentar yang ditulis menggunakan akun Anda sendiri.

Pengguna cukup mengetuk kata "Edit" yang muncul di bawah komentar.

Setelah diketuk, kotak teks akan muncul untuk mengubah, memperbaiki, atau menambahkan detail pada komentar tersebut.

Tekan ikon centang biru untuk menyimpan perubahan.

Pihak Meta mengonfirmasi bahwa pengguna dibebaskan untuk mengedit komentar tersebut berkali-kali sesuai kebutuhan, asalkan seluruh prosesnya masih dilakukan dalam batas waktu 15 menit pertama.

Serangkaian Pembaruan Instagram Lainnya

Kehadiran tombol edit komentar ini menambah panjang daftar pembaruan yang digulirkan Meta untuk ekosistem Instagram dalam sebulan terakhir.

Selain keleluasaan mengomentari unggahan feed atau Stories, aplikasi ini juga terpantau melakukan beberapa perubahan strategis:

Awal Maret 2026: Perusahaan mengumumkan penghapusan fitur enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) dari layanan DM Instagram.

Akhir Maret 2026: Meta terpantau mulai menguji coba Instagram Plus, sebuah layanan berlangganan baru yang menawarkan akses ke fitur-fitur eksklusif khusus untuk Stories.