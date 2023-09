Cara Konferensi Video Google Meet Sampai 500 Orang

Layanan komunikasi video Google Meet telah meningkatkan kapasitas hingga 500 peserta dalam satu panggilan pertemuan konferensi video.

Sebelumnya kapasitas maksimal peserta dengan fitur enterprise hanya bisa digunakan maksimal 250 peserta.

Ketersediaan peningkatan kapasitas peserta itu dimulai hari ini dengan peluncuran yang diharapkan bergulir pada Jumat (19/11).

Pelanggan Workspace, G Suite dan pengguna gratis hanya dibatasi dengan 100 peserta. Pelanggan yang membutuhkan kapasitas lebih disarankan untuk meningkatkan opsi berlangganan untuk menambah kapasitas peserta, menurut laporan Android Police.

Penambahan hingga 500 peserta ini berlaku untuk pengguna Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, dan Education Plus.

Pilihan ini tidak tersedia untuk pengguna Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits, the Teaching and Learning Upgrade, atau G Suite Basic and Business.

Bahkan untuk pertemuan yang lebih besar, Google Meet memiliki fitur live streaming yang bisa diikuti hingga 100 ribu penonton sekaligus, seperti dilaporkan blog Google.

Sebelumnya pengguna Google Meet dapat upgrade ke Google Workspace Standard berharga UD$6 atau Rp85.500 (kurs Rp14.253) per bulan untuk meningkatkan jumlah lisensi yang dapat digunakan 100 sampai 150 partisipan.

Cara Menggunakan Google Meet Desktop

Anda dapat memasukkan link https://Meet.google.com untuk memulai Google Meet menggunakan PC. Pastikan Anda sudah memiliki akun Google.

Klik 'Gabung' atau 'Mulai Rapat'.

Tambahkan judul pada rapat yang akan Anda selenggarakan.

Klik 'Gabung Sekarang'.

Anda sudah masuk kedalam rapat yang Anda selenggarakan.Mengundang teman ke dalam rapat yang Anda selenggarakan.

Untuk menambahkan anggota, Anda dapat memilih beberapa akses yang dapat Anda pilih.

Klik 'Salin Info Akses', Anda akan mendapatkan link dari rapat yang Anda selenggarakan yang dapat kirimkan kepada anggota rapat melalui aplikasi lainnya.

Klik 'Tambahkan orang' lalu pilihlah salah satu opsi:- Di bagian Undangan, pilih nama, atau masukkan alamat email lalu klik kirim undang.- Dibagian panggilan masukkan nomor telepon, lalu tekan panggil (Fitur ini hanya tersedia bagi Anda yang memiliki akun G Suite).\

Memulai Google Meet melalui

Unduh aplikasi Google Hangouts Meet melalui PlayStore atau Appstore.

Anda akan diminta Sign Up menggunakan akun Gmail.

Untuk itu, jika Anda sudah melakukan Sign Up, Anda dapat langsung menggunakan Google Meet. Untuk memulai Anda dapat memilih ikon '+' dibagian pojok kanan bawah dan pilih 'New Video Call'.

Anda akan diminta untuk menambahkan anggota chat menggunakan 'Nomor Hp' atau 'Email'. Undangan telekonferens akan dikirimkan via SMS atau Email.