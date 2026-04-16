9 Cara Melunasi Utang Rp50 Juta dengan Cepat Biar Hidup Nggak Pusing

Waktu kecil, masalah yang dihadapi sehari-hari hanyalah ujian matematika. Setelah beranjak dewasa, tantangan yang dihadapi lebih beragam, salah satunya adalah utang.

Masalah yang satu ini bisa membuat orang pusing tujuh keliling, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan pas-pasan, tetapi punya hutang hingga puluhan juta rupiah.

Jika melihat gaji, rasanya sangat sulit untuk melunasinya. Namun percayalah, dengan strategi yang tepat, gaji pas-pasan bisa melunasi utang puluhan juta rupiah, asalkan ada kemauan.

Cara Melunasi Utang Rp50 Juta

1. Rekapitulasi Utang

Langkah pertama untuk bisa melunasi utang Rp50 juta dengan cepat adalah mencatat jumlah utang di dalam buku catatan atau aplikasi Excel di komputer/laptop.

Di dalam catatan itu, jabarkan semua daftar utang yang dimiliki, bisa pinjaman online (pinjol), kartu kredit, paylater, cicilan kendaraan, hingga utang ke teman/keluarga.

Cantumkan juga nominal pokok, besaran bunga per bulan, tanggal jatuh tempo, dan denda keterlambatannya.

Catatan ini akan memudahkan kamu membuat strategi pelunasan utang dengan lebih mudah.

2. Evaluasi Pemasukan dan Pengeluaran

Jabarkan pemasukan yang didapat setiap bulannya, bisa berupa gaji bulanan, bonus, atau hasil dari pekerjaan sampingan, lalu pengeluaran bulanan, seperti tagihan bulanan (sewa rumah, tagihan listrik, air, internet), makan sehari-hari, uang transportasi, dan hiburan.

Kemudian, hitung jumlah pemasukan dengan pengeluaran bulanan agar selisihnya bisa digunakan untuk membayar utang.

Jangan lupa untuk mengecek belanjaan yang bersifat konsumtif pada pos pengeluaran. Biasanya, di sana kamu bisa menemukan barang belanjaan yang bisa dipangkas untuk sementara waktu.

3. Hitung Aset yang Tersisa

Bongkar seluruh isi rumah dan cari barang-barang yang sudah tidak terpakai, tetapi masih layak pakai dan bernilai.

Misalnya, handphone lama, pakaian branded yang sudah lama tidak terpakai, atau perabotan rumah yang tidak terpakai.

Bersihkan barang-barang tersebut dan pasarkan di media sosial atau marketplace. Hasil dari penjualan itu nantinya bisa digunakan untuk menutupi bunga atau mengurangi cicilan.

4. Tentukan Strategi Pembayaran

Ada dua metode yang biasa digunakan orang untuk melunasi utang, yaitu Snowball dan Avalanche. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

Snowball : Fokus melunasi utang dengan nominal kecil terlebih dahulu, sambil membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Secara psikologis, strategi ini dapat memberikan perasaan “menang” setiap berhasil melunasi satu utang di pos berbeda.

: Fokus dahulu, sambil membayar cicilan minimum untuk utang lainnya. Secara psikologis, strategi ini dapat memberikan perasaan “menang” setiap berhasil melunasi satu utang di pos berbeda. Avalanche: Prioritas utama adalah melunasi utang dengan bunga paling tinggi, seperti kartu kredit atau pinjol. Secara matematis, cara ini jauh lebih efisien karena memangkas beban bunga yang membengkak.

5. Ajukan Restrukturisasi

Jika pemasukan dan aset yang tersisa masih belum cukup untuk melunasi utang, segera menelpon pihak pemberi pinjaman dan ajukan restrukturisasi alias keringanan utang.

Bicaralah secara jujur dengan kondisi keuangan saat ini. Bila memungkinkan, sertakan juga slip gaji dan bukti utang di lembaga pinjaman lainnya agar pihak bank bisa membantu mencari solusi.

Biasanya, opsi yang ditawarkan berupa perpanjangan tenor, pengurangan nilai cicilan, hingga penundaan pembayaran sementara.

6. Refinancing

Jika punya cicilan di beberapa tempat dengan bunga yang berbeda-beda, anda bisa pertimbangkan untuk menggabungkannya menjadi satu. Strategi ini biasanya disebut sebagai debt consolidation.

Caranya, kamu hanya perlu mengambil satu pinjaman baru dengan bunga yang lebih rendah untuk melunasi semua utang secara sekaligus.

Setelah itu, kamu tidak perlu pusing memantau banyak tagihan karena kamu hanya perlu fokus menyelesaikan tanggungan di satu pos saja.

7. Take Over Kredit

Khusus untuk utang yang memiliki jaminan (seperti KPR atau cicilan kendaraan), kamu bisa mempertimbangkan opsi take over kredit.

Kamu bisa menghubungi bank atau lembaga keuangan dan menyatakan jika ingin melakukan take over kredit karena masalah keuangan.

Biasanya, pihak bank dan lembaga keuangan akan bersedia membantu debitur dan mencarikan pihak yang mau membeli atau mengambil alih cicilan barang tersebut.

8. Frugal Living

Selama masa menyelesaikan utang, paksa diri untuk menjalani frugal living selama beberapa waktu.

Memang sangat berat, tetapi ini salah satu cara yang wajib dilakukan untuk menekan pengeluaran bulanan agar sisa uang yang ada bisa dialokasikan untuk membayar utang.

9. Cari Penghasilan Tambahan

Jika semua cara di atas sudah dilakukan tetapi masih terasa berat, maka satu-satunya jalan adalah mencari penghasilan tambahan.

Buang rasa malu dan cari kerja apapun yang ada, entah itu ojek online, tukang setrika, dan pekerjaan lainnya yang bisa memberikan penghasilan.