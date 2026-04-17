5 Cara Nabung 2 Juta per Bulan Tanpa Tersiksa, Cocok untuk Gaji Pas-Pasan

Banyak orang ingin menabung, tapi lebih banyak yang gagal karena tidak punya target yang jelas dan strategi yang tepat.

Padahal, dengan perencanaan yang matang dan disiplin keuangan, menabung sangat mudah dilakukan, meskipun target yang ingin dicapai hingga puluhan juta rupiah.

Nabung 2 Juta Sebulan Bisa Dapat Berapa dalam Setahun?

Jika berhasil menabung sebesar Rp2 juta dalam sebulan, maka dalam setahun kamu bisa memiliki tabungan sebesar Rp24 juta.

Idealnya, dana sebesar itu digunakan untuk dana darurat yang idealnya berkisar 3 hingga 12 kali pengeluaran bulanan (tergantung status pernikahan dan tanggungan).

Tetapi, jika masih tinggal dengan orang tua dan belum memiliki beban yang berat, kamu bisa menggunakan dananya untuk investasi pendidikan, reksadana, pernikahan, DP kendaraan pertama, apapun itu yang kamu mau.

Tentukan Motivasi Menabung

Agar target menabung Rp2 juta sebulan berjalan, kamu memerlukan alasan sebagai motivasi. Tanpa alasan yang jelas, menabung akan terasa seperti beban.

Berikut adalah beberapa motivasi yang sering dijadikan alasan banyak orang untuk menabung:

1. Beli Gadget Terbaru

Bagi fresh graduate yang baru mendapatkan pekerjaan pertama, motivasi menabung biasanya adalah untuk bisa membeli gadget terbaru, entah itu smartphone atau laptop.

Motivasi ini biasanya muncul dari kesadaran bahwa perangkat yang digunakan selama kuliah sudah tidak lagi memadai untuk digunakan secara professional.

2. DP Mobil

Hampir semua orang Indonesia punya mimpi dan keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi, khususnya mobil.

Alasan ini bisa menjadi motivasi kamu untuk semangat menabung Rp2 juta sebulan, karena jumlahnya di akhir tahun bisa menyentuh Rp24 juta, dana yang cukup untuk membayar DP mobil kelas LCGC.

3. Dana Darurat

Bagi yang sudah dewasa dan telah melewati berbagai macam peristiwa dan gejolak ekonomi, bisa jadikan dana darurat sebagai motivasi untuk menabung.

Dengan adanya dana darurat, kamu tidak perlu lagi mengajukan pinjaman jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak.

Strategi Menabung 2 Juta dalam Sebulan

1. Pakai Metode 50/30/20

Merupakan metode klasik untuk membagi gaji dalam tiga pos utama, Kebutuhan, Keinginan/Hiburan, dan Tabungan/Investasi.

Secara umum, rumusnya adalah 50% untuk kebutuhan, 30% untuk hiburan, dan 20% untuk tabungan.

Jika dengan gaji Rp6 juta ingin bisa menabung sebesar Rp2 juta dalam sebulan, maka kamu bisa modifikasi rasio tersebut sebagai berikut:

Kebutuhan (50%): Rp3.000.000

Rp3.000.000 Tabungan dan Investasi (35%) : Rp2.100.000

: Rp2.100.000 Hiburan dan Keinginan (15%): Rp900.000

2. Bikin Rekening Tabungan

Biar tidak ribet dan tidak terpakai, lebih baik bikin rekening baru tanpa biaya administrasi bulanan yang bisa digunakan sebagai tabungan.

Jadi setiap gajian masuk, kamu bisa langsung memindahkan dana sebesar Rp2 juta ke rekening tersebut agar tidak dipakai di kemudian hari.

Selain rekening tabungan, kamu bisa buka akun investasi di platform terpercaya untuk menyimpan uang di instrumen reksadana.

3. Cari Penghasilan Tambahan

Bagi yang berpenghasilan pas-pasan, misalnya Rp4 juta, menabung Rp2 juta akan terasa sangat berat karena menghabiskan 50 persen gaji.

Agar tidak terasa berat, kamu bisa bagi target Rp2 juta ke dalam 30 hari:

Rp2.000.000 / 30 = Rp66.666 per hari.

Dengan demikian, kamu bisa sisihkan uang jajan harian sekitar Rp66 ribu untuk ditabung.

Jika masih terasa berat, satu-satunya jalan adalah mencari pekerjaan sampingan yang bisa memberikan penghasilan sebesar Rp2 juta sebulan.

Misalnya, dari jualan online, freelance menulis atau desain, jadi tutor, atau ojek online.

Lakukan semua pekerjaan yang ada dan bisa menghasilkan uang secara halal, karena itu satu-satunya cara agar kamu tidak sesak menabung Rp2 juta sebulan.

4. Hidup Hemat / Frugal Living

Agar tujuan menabung Rp2 juta sebulan bisa tercapai, paksa diri kamu untuk menjalani hidup hemat selama beberapa waktu.

Kamu bisa memulainya dengan membawa bekal ke kantor atau kampus, menggunakan transportasi umum, dan memanfaatkan promo atau diskon yang sedang berlangsung di restoran favorit.

Cari fasilitas apapun yang bisa dipakai secara gratis atau menekan pengeluaran. Terkesan pelit pada diri sendiri, namun, cara ini sangat efektif untuk bisa mencapai target tabungan yang ingin dicapai.

5. Gunakan Aplikasi Pengelola Keuangan

Untuk membantu mencapai target tabungan, kamu bisa pakai aplikasi pencatat keuangan untuk memantau dan mengontrol pengeluaran harian.