3 Cara Pinjam Uang di DANA, Lengkap dengan Syarat dan Cara Pengajuannya
DANA adalah akun e-wallet yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi digital. Di dalam aplikasinya, terdapat banyak fitur keuangan yang dapat membantu penggunanya.
Selain digunakan untuk bertransaksi, fitur keuangannya bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman. Bagian terbaiknya, DANA punya tiga layanan pinjaman uang yang bisa digunakan pengguna sesuai kebutuhan.
Syarat Pinjam Uang di DANA Premium
Untuk bisa menikmati layanan keuangan terlengkap di DANA, kamu harus upgrade akun ke DANA Premium.
Akun DANA Premium menawarkan fitur dan keuntungan yang lebih banyak dari akun Basic, seperti:
- Simpanan saldo hingga Rp10.000.000
- Bisa transfer antar bank
- Fasilitas pinjaman uang tunai
Cara Upgrade Jadi Akun DANA Premium
Bagi yang ingin upgrade ke DANA Premium agar bisa membuka fasilitas pinjaman uang, harus mempersiapkan beberapa dokumen agar proses pengajuan berjalan dengan cepat, yaitu:
- KTP Asli
- Hp dengan kamera depan (untuk verifikasi wajah)
- Pulsa untuk menerima OTP
- Nomor Hp Aktif (untuk verifikasi)
Jika syarat sudah lengkap, silakan ikuti panduan berikut untuk mulai upgrade ke DANA Premium:
- Buka aplikasi DANA di Hp
- Klik menu “Verifikasi Akun Anda”
- Klik “Lanjut”
- Pilih “Ya, saya siap”
- Upload KTP
- Klik “Lanjut”
- Upload selfie dengan KTP
- Klik “Mulai”
- Sesuaikan wajah dengan frame foto
- Klik “Kirim”
Tunggu proses upload selesai dan verifikasi oleh tim DANA Premium yang dilakukan melalui telepon.
Syarat Mengajukan Pinjaman di DANA
Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman di DANA, diantaranya adalah:
- Akun DANA Premium.
- Usia minimal 21 tahun.
- Memiliki KTP dan NPWP
- Memiliki penghasilan tetap
- Memiliki riwayat kredit baik
- Menggunakan nomor ponsel aktif dan terdaftar di aplikasi DANA
Cara Mengajukan Pinjaman Uang di DANA
DANA hanyalah aplikasi e-wallet, bukan aplikasi pinjaman online. Namun, pengguna bisa menggunakan beberapa fasilitas layanan keuangan yang ditawarkan di dalam aplikasi, seperti:
1. Dana Instan
- Buka aplikasi DANA
- Pada halaman utama, cari menu “DANA INSTAN”
- Masukkan nominal uang yang ingin dipinjam
- Tentukan tenor pembayaran
- Klik “Lanjutkan”
- Tunggu proses verifikasi selesai
- Uang cair ke akun DANA
2. DANA Cicil
Merupakan fitur pembayaran beli sekarang bayar nanti dari DANA. Kamu bisa menggunakan fitur ini untuk belanja barang apapun dengan mudah, berikut cara pengajuannya:
- Buka aplikasi DANA
- Di menu awal, klik “DANA CICIL”
- Pilih “Saya Ingin Mengajukan Dana Cicil”
- Lengkapi data diri seperti alamat, pekerjaan, penghasilan, dan kontak darurat.
- Tentukan jumlah pinjaman dan tenor.
- Ikuti proses verifikasi hingga pengajuan disetujui.
3. Fitur Minta DANA
Terdapat fitur “Minta” untuk memudahkan pengguna akun DANA meminta atau meminjam saldo kepada pengguna lain dengan cara yang mudah.
Berikut adalah cara menggunakannya:
- Buka aplikasi DANA
- Buka menu “MINTA DANA”
- Pilih opsi “Buat QR Code”
- Masukkan nominal uang yang ingin diminta
- Bagikan QR Code yang sudah dibuat kepada teman, keluarga, atau sahabat.
- Akun DANA akan menerima transferan uang dari kerabat yang memindai QR.