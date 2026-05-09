Cari Dalang Kericuhan, Polisi Olah TKP Stadion Lukas Enembe

Kondisi kendaraan roda empat dan roda dua yang terbakar dalam peristiwa kerusuhan penonton usai laga play off sepakbola yang berlangsung pada hari Jumat (8/5) di Stadion Lukas Enembe, di Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2026). (Foto: Antara/Ardiles Leloltery)

Polres Jayapura melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kericuhan di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2026).

"Penyelidikan secara keseluruhan dilakukan oleh tim penyidik untuk mendata kerusakan serta menyelidiki insiden kericuhan yang terjadi di Stadion Lukas Enembe setelah pertandingan babak play off antara Persipura Jayapura menghadapi Adhiyaksa FC," kata Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Alamsyah Ali di Sentani, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Alamsyah, saat ini situasi di Kabupaten Jayapura pascakericuhan sudah kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan dengan aman dan lancar.

Laga play off promosi Championship musim 2025/2026 antara Persipura Jayapura kontra Adhyaksa FC diwarnai kerusuhan penonton.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5) dimenangkan oleh tim Adhiyaksa FC dengan skor 1-0 atas tim tuan rumah Persipura Jayapura.

Gol kemenangan tim tamu dicetak Adilson Silva pada pertambahan waktu babak pertama. Dengan hasil tersebut anak asuh Ade Suhendra ini promosi ke Super League.

Setelah pertandingan selesai terjadi kericuhan yang mengakibatkan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat terbakar serta fasilitas di dalam stadion itu rusak.

Pihak kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa yang mulai melakukan aksi pembakaran kendaraan dan perusakan fasilitas di Stadion Lukas Enembe.

