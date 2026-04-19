Carrick: Saya Puas!

Pelatih Manchester United (MU) Michael Carrick sangat gembira dengan bagaimana timnya merespons kekalahan dari Leeds United pada hari Senin, dengan meraih kemenangan pertama di Chelsea sejak tahun 2020.

Sang pelatih mengatakan bahwa ia memiliki banyak hal yang patut dibanggakan setelah kemenangan 1-0 kami di Stamford Bridge, termasuk duet bek tengah dadakan Ayden Heaven dan Noussair Mazraoui.

Sang pelatih juga memuji penampilan Kobbie Mainoo dan gol penentu kemenangan Matheus Cunha dalam konferensi pers pasca pertandingan bersama para jurnalis.

“Merekalah yang menjadi alasan kami hidup, sebenarnya. Itulah mengapa kami ada di sini, untuk pertandingan-pertandingan besar, pertandingan-pertandingan penting, untuk penampilan yang hebat dan agar para pendukung merasakannya," kata Carrick dikutip dari laman resmi klub, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, kemenangan ini sangatlah penting bagi MU untuk membuktikan diri sebagai tim besar di Liga Inggris. Sempat terseok di awal musim, Setan Merah kini berada di tempat seharusnya.

"Itu memberi saya kepuasan yang besar ketika saya bisa menjadi bagian dari itu dan melihat orang lain sangat menikmatinya. Itulah keindahan sepak bola, dan bentuknya yang murni," kata Carrick.

"Para pemain pantas mendapatkan banyak pujian untuk itu dan para pelatih, jujur ​​saja, dalam hal menyusun rencana dan beradaptasi selama beberapa hari terakhir dan memastikan semua orang dalam kondisi yang baik. Jadi ada banyak hal yang bisa dibanggakan malam ini. Kami bisa bermain sedikit lebih baik di beberapa momen, tetapi saya pikir ini adalah pertandingan untuk menghasilkan hasil dan pada akhirnya kami berhasil mendapatkannya.”