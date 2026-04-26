Catat Ini, Purbaya Pede Ekonomi Kuartal II Meroket Dekati 6 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 akan mendekati 6 persen. Bahkan, pemerintah memperkirakan angkanya bisa menyentuh 5,7 persen.

Purbaya menilai peluang tersebut masih terbuka seiring upaya pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi. “Kita masih memiliki ruang untuk mendorong aktivitas ekonomi di sisa kuartal II, yakni April hingga Juni 2026,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi secara cermat sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian stimulus tambahan jika diperlukan.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas tidak serta-merta berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tergantung pada besaran kenaikan dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Purbaya mencontohkan komoditas minyak kelapa sawit (CPO) yang mengalami kenaikan harga seiring naiknya harga minyak global. Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu penyesuaian harga di dalam negeri.

Meski demikian, ia menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian agar kenaikan harga tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. “Pemerintah siap mengambil langkah antisipatif apabila terjadi perlambatan ekonomi, termasuk melalui berbagai instrumen stimulus,” imbuhnya.

Salah satu langkah yang tengah diupayakan, lanjut Purbaya, adalah mempercepat realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sehingga likuiditas dapat segera mengalir ke perekonomian.

“Pemerintah akan terus melakukan pemantauan secara hati-hati dan responsif terhadap dinamika ekonomi global maupun domestik,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kinerja ekonomi pada kuartal I-2026 menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan di triwulan pertama cukup baik. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja dan stimulus yang mencapai Rp809 triliun,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media Realisasi TW I 2026 & Implementasi KBLI 2025 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan, pemerintah memprediksi laju ekonomi pada awal tahun berada di atas 5 persen. “Beberapa kali dari kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik, dan angkanya kalau tidak ada protes ya lebih besar sama dengan 5,5 persen,” katanya.

Meski demikian, dinamika global masih perlu dicermati, termasuk fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi memengaruhi perekonomian. Untuk menjaga momentum, pemerintah menyiapkan berbagai langkah lanjutan pada kuartal II, antara lain pencairan gaji ke-13 serta keberlanjutan program perlindungan sosial guna menopang daya beli masyarakat.

Selain konsumsi, investasi juga didorong sebagai pengungkit pertumbuhan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi tahun ini menembus Rp2.004 triliun.

“Ini langkah yang perlu terus dijaga secara bersama, karena ini adalah pengungkit perekonomian kita. Kita ingin mencapai target pertumbuhan tahun ini minimal 5,4 persen, meskipun dalam situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujar mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.