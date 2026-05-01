Catat Jadwalnya! Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia Vs Korea Selatan

Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia kini berdiri satu langkah menuju partai puncak Uber Cup 2026.

Setelah melewati hadangan tuan rumah Denmark di perempat final, Putri KW dkk. sudah dinanti lawan tangguh, Korea Selatan, dalam laga semifinal yang diprediksi akan berlangsung penuh drama.

Duel perebutan tiket final ini dijadwalkan berlangsung di Forum Horsens, Denmark, pada Sabtu (2/5/2026) mulai pukul 15.00 WIB.

Misi Mengulang Memori Manis

Pertemuan ini bukan sekadar laga biasa. Indonesia membawa modal kepercayaan diri tinggi mengingat pada edisi sebelumnya, tim Merah Putih sukses menumbangkan Korea Selatan dengan skor tipis 3-2.

Namun, tantangan kali ini dipastikan jauh lebih berat. Skuad Negeri Ginseng dipastikan tampil habis-habisan dengan mengandalkan tunggal putri nomor satu dunia, An Se-young.

Di sisi lain, kubu Indonesia fokus pada kematangan strategi dan kestabilan mental.

Main Tanpa Beban

Manajer Tim Indonesia, Shendy Puspa Irawan, menekankan bahwa kunci kemenangan di laga krusial ini bukan hanya soal teknik, melainkan suasana hati para atlet."Tetap happy, yang terpenting kekompakannya, dan enjoy terus," pesan Shendy kepada para pemain.

Pesan ini diharapkan bisa membuat para Srikandi Indonesia tampil lepas meski di bawah tekanan ribuan penonton.

Senada dengan sang manajer, pasangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga mengakui pentingnya konsistensi."Kami harus lebih konsisten dalam penerapan pola untuk pertandingan berikutnya," ungkap Ana setelah mengevaluasi performa mereka di babak sebelumnya.

Jadwal Lengkap Semifinal

Bagi para pencinta bulu tangkis di Tanah Air, jangan lewatkan perjuangan tim putri Indonesia yang akan disiarkan langsung dari Denmark. Berikut rinciannya:

Laga: Indonesia vs Korea Selatan (Semifinal Uber Cup 2026)

Waktu: Sabtu, 2 Mei 2026, Pukul 15.00 WIB

Lokasi: Forum Horsens, Denmark (Lapangan 1 & 2)

Partai Lain: China vs Jepang

Jika berhasil melewati adangan Korea Selatan, Indonesia akan berhadapan dengan pemenang antara raksasa China atau Jepang di babak final. Akankah sejarah manis terulang kembali? Mari kita berikan dukungan penuh untuk Srikandi Indonesia!