Catat Omzet Rp987 Miliar, Marketing Sales PANI Melejit 112 Persen di Awal Tahun

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menunjukkan taji sebagai raksasa properti di Tanah Air dengan mengawali tahun 2026 lewat performa yang sangat impresif. Emiten pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) ini sukses membukukan pra-penjualan atau marketing sales sebesar Rp987 miliar sepanjang kuartal I 2026. Angka ini mencerminkan lonjakan tajam sebesar 112 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pencapaian yang nyaris menyentuh angka Rp1 triliun ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi PANI dalam mengembangkan kota mandiri modern berskala besar telah membuahkan hasil nyata. Meskipun saat ini dinamika makroekonomi global masih dibayangi ketidakpastian serta meningkatnya tensi geopolitik di berbagai belahan dunia, permintaan pasar terhadap produk-produk PANI tetap menunjukkan resiliensi yang luar biasa.

Sektor Residensial Jadi Motor Utama Pertumbuhan

Lonjakan signifikan pada awal tahun ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data internal perusahaan, pertumbuhan marketing sales didominasi oleh performa sangat kuat di segmen residensial. Fenomena ini sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap hunian premium di kawasan PIK2 yang terus bertransformasi menjadi magnet baru di pesisir utara Jakarta hingga Banten.

Beberapa proyek unggulan yang memberikan kontribusi besar pada kuartal pertama tahun ini di antaranya adalah Pasir Putih Residence, Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, Padma, Pantai Bukit Villa, serta Bukit Nirmala. Kehadiran proyek-proyek ini semakin memperkokoh posisi PIK2 sebagai kawasan hunian elit yang menawarkan lingkungan liveable (layak huni) dengan integrasi fasilitas yang komprehensif.

Selain sektor hunian, lini bisnis kaveling tanah komersial juga mencatatkan pertumbuhan yang solid. Kawasan Central Business District (CBD) PIK2 kini semakin dilirik oleh para pelaku usaha sebagai pusat aktivitas bisnis baru yang strategis. Daya tarik kawasan ini tidak hanya memikat pembeli akhir (end-user), tetapi juga menjadi instrumen investasi yang sangat menjanjikan bagi investor lokal maupun mancanegara.

Katalis Infrastruktur dan Keunggulan Lokasi

Kinerja positif PANI tidak lepas dari filosofi pengembangan kawasan yang dinamis dan inovatif. Sebagai kota mandiri modern, PIK2 didukung oleh konektivitas yang sangat terintegrasi. Salah satu faktor kunci yang mendongkrak nilai kawasan adalah Tol KATARAJA yang memberikan akses langsung menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pusat kota Jakarta.

Tak hanya soal aksesibilitas, kehadiran Nusantara International Convention Exhibition (NICE) juga menjadi katalisator pertumbuhan yang sangat krusial. Sebagai salah satu pusat MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) terbesar di Indonesia, NICE diproyeksikan akan terus mendorong peningkatan volume kunjungan, aktivitas bisnis, serta eksposur global terhadap kawasan PIK2 secara keseluruhan.

Hingga saat ini, PANI masih mengantongi cadangan lahan (land bank) seluas kurang lebih 1.825 hektare. Luas lahan yang fantastis ini, ditambah dengan positioning pasar premium yang kuat, memberikan ruang bagi PANI untuk terus melakukan ekspansi dan inovasi berkelanjutan demi menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dalam jangka panjang.

Visi Besar Sugianto Kusuma untuk PIK2

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian timnya di awal tahun ini. Menurut sosok yang akrab disapa Aguan ini, capaian kuartal I 2026 merupakan bukti nyata bahwa pengembangan PIK2 berada di jalur yang benar dan menunjukkan kekuatan fundamental kawasan yang terus menguat.

“Pencapaian marketing sales pada awal tahun ini mencerminkan apresiasi pasar yang tetap tinggi terhadap kualitas produk dan pengembangan kawasan PIK2, khususnya pada segmen hunian premium dan area komersial strategis. Kami melihat PIK2 terus berkembang sebagai kawasan terpadu yang memiliki daya tarik tinggi seiring dengan semakin lengkapnya ekosistem kawasan yang dibangun secara bertahap,” ungkap Aguan dalam pernyataan resminya yang dikutip Kamis (30/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa membangun sebuah kota mandiri berskala besar memerlukan visi jangka panjang dan disiplin dalam eksekusi. Dengan dukungan infrastruktur seperti Tol KATARAJA dan fasilitas internasional seperti NICE, pihaknya optimistis PIK2 akan tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Indonesia.

“Kawasan ini kami persiapkan untuk menjadi kota pesisir modern yang terintegrasi, yang mampu memberikan manfaat ekonomi luas, baik bagi para investor retail maupun institusional, serta masyarakat luas pada umumnya,” pungkas Aguan.