Catat Peningkatan, Honda Jual 91.393 Unit Mobil di 2021

Sepanjang 2021 lalu, Honda Prospect Motor (HPM) mencatat penjualan ritel sebesar 91.393 unit mobil di Indonesia, meningkat 15 persen dibandingkan penjualan di 2020 yang tercatat sebesar 79.451 unit.

Penjualan Honda di 2021 lalu didukung performa Honda Brio, peluncuran beberapa model baru, serta insentif PPnBM DTP yang efektif mendorong pertumbuhan pasar otomotif.

Meski mengalami pertumbuhan penjualan sesuai dengan kondisi ekonomi yang mulai meningkat di Indonesia, penjualan Honda khususnya pada semester kedua di tahun lalu juga sangat terdampak pada gangguan pasokan komponen untuk produksi yang terjadi secara global.

Kondisi yang sempat mengganggu tingkat pasokan produk Honda ini mulai membaik di akhir tahun 2021, sehingga Honda saat ini fokus untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan konsumen yang masih tinggi.

Hasilnya, penjualan di bulan Desember 2021 tercatat mengalami peningkatan sebesar 41 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya dengan total 9.908 unit.

"Penjualan Honda di tahun 2021 lalu sejalan dengan proyeksi kami, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi seperti peluncuran model baru, dampak insentif pajak, maupun keterbatasan pasokan akibat gangguan pasokan komponen untuk produksi," Business Innovation and Sales & Marketing Director HMP Yusak Billy dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

"Kami juga bersyukur bahwa permintaan konsumen untuk produk-produk Honda masih sangat tinggi hingga akhir tahun lalu, terutama untuk Honda Brio dan model baru seperti All New Honda BR-V dan City Hatchback RS."

"Khusus untuk Honda Brio yang pemesanannya sangat tinggi, kami akan memaksimalkan produksi di dua pabrik yang kami miliki untuk memenuhi permintaan konsumen sesegera mungkin," lanjut dia.

Sepanjang 2021, penjualan terbesar Honda datang dari Honda Brio dengan total 45.332 unit, dengan Brio Satya sebanyak 30.254 unit dan Brio RS sebanyak 15.078 unit. Dengan demikian, Honda Brio telah memberikan kontribusi sebesar 50 persen dari total penjualan Honda sepanjang 2021 lalu.

Hingga akhir tahun, Honda HR-V 1.5 L juga memberikan kontribusi sebesar 18 persen dari total penjualan Honda dengan 16.525 unit, diikuti oleh Honda CR-V yang memberikan kontribusi sebesar 10 persen untuk penjualan Honda atau terjual sebanyak 9.378 unit, serta Honda City Hatchback RS yang terjual sebanyak 8.384 unit dengan kontribusi sebesar 9 persen.

Model-model Honda lainnya yang juga ikut memberikan kontribusi penjualan di tahun 2021 datang dari model Honda Mobilio sebanyak 5.498 unit, Honda BR-V sebanyak 2.764 unit, HR-V 1.8 L sebanyak 1.160 unit, Honda Jazz sebanyak 997 unit, Civic Hatchback RS sebanyak 649 unit, dan Honda Odyssey sebanyak 163 unit.

Untuk jajaran mobil sedan, Honda Civic terjual sebanyak 276 unit, Honda Accord sebanyak 187 unit, Honda City sebanyak 70 unit, dan Honda Civic Type R sebanyak 10 unit.

Pada 2022 ini, Honda juga memulai pengiriman untuk beberapa model baru, seperti All New Honda BR-V, New Honda CR-V Black Edition, All New Honda Civic, All New Honda City, dan New Honda Accord.

Mulai tahun ini, Honda juga tidak lagi memasarkan beberapa model yaitu Civic Hatchback dan Honda Odyssey.

Untuk meningkatkan pasar di awal tahun, Honda pun memberikan program penjualan kepada konsumen yang bertajuk 'New Year, New Deals'.

Pada program ini, para konsumen akan mendapatkan beragam keuntungan mulai dari additional value hingga bebas biaya perawatan. Konsumen akan mendapatkan bonus berupa gratis biaya perawatan berkala (jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun) khusus untuk pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda CR-V, Honda City Hatchback RS, Honda HR-V, dan Honda Brio.

Tak cuma itu, Honda juga masih memberikan Promo Akhir Tahun khusus untuk pembelian Honda Mobilio dan Honda BR-V hingga Rp4 juta.