Catat Ya! Prabowo Pastikan RI Mandiri Energi 2 Tahun Lagi, Bukan 'Omdo'

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan taklimat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), menyoroti ketersediaan pangan, energi, dan air di Indonesia di tengah krisis global. (Foto: Tangkapan Layar/Biro Pers Satpres).

Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menerima laporan terbaru soal besarnya cadangan energi Indonesia di tengah krisis dunia. Dia bilang, Indonesia memiliki potensi energi dari berbagai komoditas yang bisa diolah menjadi bahan bakar.

"Saya punya data sumber-sumber baru dua, tiga hari, saya terima terus cadangan-cadangan kita sangat besar. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali dan kita bisa dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, bensin dari batu bara, dari singkong, jagung," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa target kemandirian energi dalam beberapa tahun ke depan memiliki basis perhitungan yang jelas.

"Jadi dua tahun lagi, tiga tahun lagi ya, you catat ya, apa Prabowo Subianto omdo, ada rekamannya, semua yang saya sampaikan ini ada tolok ukur, matematik," lanjutnya.

Selain sektor energi, Presiden juga menargetkan penyelesaian 1.000 desa nelayan pada Desember 2026. Ia mempersilakan publik untuk menagih progres pembangunan tersebut secara langsung.

"Saya akan cek, saudara bisa tagih ke Prabowo, berapa desa nelayan yang sudah selesai," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga bercerita mengenai kesibukannya menjalankan tugas sebagai kepala negara. Ia membantah anggapan bahwa kunjungan kerjanya ke luar negeri hanya sekadar jalan-jalan.

"Saya berdiri di sini jangan dianggap pekerjaan yang enak, yang mau jadi presiden selamat, benar-benar aku sudah terlanjur, jadi aku harus bekerja keras sekarang ini, tidak ada libur saya," ucap Prabowo.

Ia menekankan bahwa perjalanan dinas ke berbagai negara bertujuan untuk mengamankan kebutuhan minyak nasional.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Untuk amankan minyak yang gue harus kemana-mana, kita ke Jepang kemarin ya, ini aku mau berangkat lagi ke sebuah negara. Jadi saya ini confident, enggak ada itu, bagi saya Indonesia gelap tidak ada, Indonesia cerah," pungkasnya.

