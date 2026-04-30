CBDK Raih 28 Persen Target Marketing Sales 2026 di Kuartal I

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) menunjukkan taji pada awal tahun ini. Emiten pengembang properti yang kini menjadi bagian dari ekosistem PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) tersebut berhasil mengantongi kinerja marketing sales yang sangat konstruktif. Sepanjang kuartal I 2026, CBDK sukses merealisasikan 28 persen dari total target tahunan yang ditetapkan perusahaan.

Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi industri properti nasional, khususnya di kawasan Tangerang, Banten. Hasil solid tersebut menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap lahan di kawasan terintegrasi tetap kuat di tengah tantangan ekonomi makro.

Fokus CBDK dalam menyediakan pusat distrik bisnis yang strategis terbukti mampu menarik minat para pelaku usaha, baik dari skala lokal maupun internasional.

Kaveling Komersial Jadi Motor Penggerak Utama

Bukan rahasia lagi jika kawasan CBD PIK2 telah bertransformasi menjadi magnet baru bagi aktivitas ekonomi di utara Jakarta. Dominasi penjualan CBDK pada periode ini terutama ditopang oleh segmen kaveling tanah komersial. Minat para pelaku usaha untuk mengamankan lokasi strategis guna mendukung ekspansi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang terlihat mulai pulih secara signifikan.

Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menegaskan bahwa fokus perusahaan saat ini memang terletak pada optimalisasi monetisasi kaveling tanah komersial di jantung PIK2.

"Pencapaian pada awal tahun ini mencerminkan fokus kami dalam mengoptimalkan potensi lahan di kawasan CBD PIK2. Kami melihat adanya awal pemulihan selera para pelaku usaha untuk mengamankan lahan di lokasi strategis sebagai bagian dari strategi ekspansi mereka ke depan," ujar Steven dalam keterangannya yang dikutip Kamis (30/4/2026).

Posisi CBD PIK2 sebagai pusat aktivitas bisnis baru memang sulit ditandingi. Konektivitas unggul dan ekosistem yang semakin matang membuat segmen kaveling komersial tetap menjadi pendorong utama kinerja perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Matangnya Ekosistem PIK2 dan Katalis Infrastruktur

Selain sektor komersial, segmen residensial juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal ini dipicu oleh semakin matangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung di kawasan PIK2. Dengan konsep smart city yang diusung, kawasan ini menawarkan daya tarik hunian yang terintegrasi dengan pusat aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan minat beli masyarakat.

Salah satu katalis penting yang mendongkrak eksposur kawasan ini adalah beroperasinya Nusantara International Convention Exhibition (NICE). Sebagai salah satu pusat MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) terbesar di Indonesia, NICE menjadi motor penggerak kunjungan dan aktivitas usaha.

Tidak hanya itu, dukungan infrastruktur berupa Jalan Tol KATARAJA semakin memperkuat aksesibilitas dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta kawasan Jabodetabek. Kemudahan akses ini menjadi nilai jual utama bagi CBDK dalam memasarkan cadangan lahannya yang saat ini mencapai sekitar 702 hektare.

Strategi Pendapatan Berulang Melalui Sektor Perhotelan

Ke depan, CBDK tidak hanya mengandalkan penjualan lahan semata. Steven Kusumo mengungkapkan bahwa perusahaan tengah memperkuat struktur pendapatan berulang (recurring income). Langkah ini diambil untuk menciptakan stabilitas nilai jangka panjang bagi para pemegang saham.

Selain memaksimalkan potensi NICE sebagai pusat kegiatan MICE berskala internasional, CBDK juga tengah mempersiapkan operasional Hilton Jakarta PIK2 yang ditargetkan mulai meluncur pada tahun depan. Kombinasi antara fasilitas konvensi raksasa dan perhotelan kelas dunia ini diyakini akan memperkuat posisi PIK2 sebagai destinasi bisnis internasional.

Dengan sejarah panjang sejak berdiri tahun 2000 dan bergabung di bawah payung PANI sejak 2022, CBDK kini berada pada posisi strategis untuk terus mencatatkan pertumbuhan berkelanjutan. Tata kelola perusahaan yang baik dan visi jangka panjang menjadi modal utama emiten ini dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah serta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.