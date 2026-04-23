CCTV DKI Jadi Sorotan DPRD, Anggaran Rp256 Miliar tapi Jumlahnya tak Signifikan

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu (foto:inilahcom/Didid)

Ukuran Font Kecil Besar

Anggaran ratusan miliar rupiah untuk pemasangan CCTV di Jakarta disorot DPRD DKI. Pasalnya, jumlah titik CCTV dinilai tidak mengalami penambahan signifikan. Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu.

Dirinya menilai pemasangan CCTV oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) belum menunjukkan hasil yang sepadan dengan anggaran Rp256 miliar dalam APBD Perubahan 2025.

Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, Kamis (23/4/2026). Kevin mempertanyakan klaim pemasangan CCTV di 1.494 titik yang disebut sebagai capaian.

"Data yang kami lihat tidak berubah. Jumlahnya masih 1.494 titik. Ini yang jadi pertanyaan, di mana penambahannya," kata Kevin.

Ia menegaskan, dengan anggaran sebesar itu, seharusnya ada peningkatan jumlah CCTV yang signifikan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Kevin juga membandingkan kondisi tersebut dengan standar kota global. Mengacu pada riset PricewaterhouseCoopers (PwC), Jakarta idealnya memiliki sekitar 70 ribu CCTV. Sementara saat ini jumlah yang ada baru sekitar 2 persen dari kebutuhan.

Menurutnya, keterbatasan CCTV menjadi salah satu celah yang membuat pelanggaran seperti premanisme, parkir liar, hingga kriminalitas masih terjadi.

"Masih ada gap besar yang belum terjangkau. Ini berdampak pada pengawasan dan penegakan di lapangan," ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa banyak kasus justru terungkap dari rekaman warga, bukan dari CCTV milik pemerintah.

"Ini menunjukkan sistem pengawasan kita belum optimal," tegasnya.

Kevin meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan benar-benar berdampak pada peningkatan jumlah serta jangkauan CCTV di ibu kota.