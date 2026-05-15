Cedera Hamstring, Mitoma Terancam Absen di Piala Dunia 2026

Bintang Brighton dan timnas Jepang, Kaoru Mitoma, terancam absen di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 3-0 Brighton atas Wolves akhir pekan lalu.

Pelatih Brighton Fabian Hürzeler memastikan Mitoma tidak akan tampil di dua laga terakhir Premier League musim ini, namun belum bisa memastikan kondisi sang pemain menjelang turnamen akbar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

"Dia akan absen di dua laga berikutnya. Soal Piala Dunia, saya belum tahu. Kami akan terus berkomunikasi dengan federasi Jepang," kata Hürzeler kepada wartawan jelang laga tandang ke Leeds, Sabtu ini.

"Ini pukulan besar. Dia sedang dalam performa bagus dan punya dampak besar bagi permainan kami."

Pelatih Jepang Khawatir

Kekhawatiran serupa diungkapkan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. "Saya berharap ini cedera ringan. Tapi staf memberi tahu saya, 'Sepertinya ini bukan cedera ringan,'" kata Moriyasu kepada media Jepang, Minggu.

Mitoma, 28 tahun, telah mencetak sembilan gol dalam 31 penampilan bersama timnas Jepang dan menjadi salah satu pemain kunci Samurai Blue.

Jadwal Jepang di Piala Dunia 2026

Jepang tergabung dalam Grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Mereka membuka kampanye Piala Dunia pada 14 Juni melawan Belanda di Arlington, Texas, sebelum menghadapi Tunisia pada 20 Juni di Monterrey, Meksiko, dan menutup fase grup melawan Swedia pada 25 Juni kembali di Texas.

Dua tim teratas grup otomatis lolos ke babak 32 besar, dengan peluang tambahan bagi tim peringkat tiga terbaik.