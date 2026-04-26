Cegah Dinasti Politik, PSI Dukung KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode. Langkah ini dinilai krusial untuk memutus rantai otoritarianisme dan mencegah suburnya dinasti politik di tanah air.

Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan bahwa pembatasan tersebut adalah kunci kesehatan demokrasi internal partai. Tanpa adanya batasan yang jelas, proses regenerasi kepemimpinan dipastikan bakal mandek.

"Percuma partai melakukan kaderisasi kalau pada akhirnya yang memimpin hanya orang itu-itu saja. Regenerasi tidak akan berjalan," ujar Bestari saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (25/4/2026).

Ancaman Otoritarianisme

Bestari memperingatkan, masa jabatan yang tanpa batas berpotensi besar melahirkan praktik otoriter di tubuh partai. Menurutnya, partai politik bisa menjadi organisasi yang tertutup dan hanya melayani kepentingan segelintir elite jika tidak ada sirkulasi kepemimpinan yang sehat.

“Kalau satu orang memimpin terlalu lama, partai bisa menjadi tertutup dan cenderung otoriter. Ini juga berisiko melahirkan dinasti politik,” katanya menambahkan.

Sebagai bentuk komitmen, PSI berjanji akan berada di barisan terdepan dalam mengawal usulan ini. Bestari memastikan aturan main tersebut juga akan diterapkan secara konsisten di internal PSI.

"PSI mendukung penuh usulan ini dan siap mengawal. Kami juga memastikan ketua umum PSI tidak akan menjabat lebih dari dua periode," tegasnya.

Strategi Pencegahan Korupsi

Dukungan PSI ini sejalan dengan visi KPK yang melihat sektor politik sebagai area paling rawan praktik lancung. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa rekomendasi pembatasan jabatan ketum parpol ini merupakan bagian dari strategi besar pencegahan korupsi di sektor politik.

“Kami memandang sektor politik masih rawan korupsi. Karena itu, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

KPK berharap rekomendasi yang disusun berdasarkan kajian matang ini dapat memperbaiki tata kelola politik nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Selain pembatasan jabatan, KPK juga terus menggencarkan program pendidikan politik berintegritas serta kampanye tolak politik uang untuk menciptakan ekosistem politik yang lebih bersih.