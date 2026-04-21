Cegah Keretakan di Daerah, Mardiono Ingatkan Kader PPP tak 'Cakar-cakaran' di Muscab

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat pembukaan Muscab se-Pakuan Raya di Lido Lake Resort, yang diikuti Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, Senin (20/4/2026).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menegaskan bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) harus menjadi momentum konsolidasi, bukan ajang perpecahan di internal partai.

Hal itu disampaikannya usai pembukaan Muscab se-Pakuan Raya di Lido Lake Resort, yang diikuti Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, Senin (20/4/2026).

Mardiono menjelaskan, Muscab merupakan agenda rutin lima tahunan sesuai konstitusi partai, sekaligus langkah strategis menyongsong Pemilu 2029.

“Hari ini bagian dari kelanjutan Muscab di Jawa Barat. Ini momentum konsolidasi untuk menghadapi agenda politik ke depan,” ujar Mardiono dalam keterangan persnya, Selasa (21/4/2026).

Mardiono menegaskan, dinamika dan kompetisi dalam Muscab adalah hal yang wajar dalam demokrasi internal. Namun, hal tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak soliditas.

“Dalam politik pasti ada riak-riak. Tapi ini tidak boleh menjadi ajang perpecahan, justru harus memperkuat,” tegasnya.

Mardiono juga memastikan kekuatan PPP di tingkat akar rumput masih terjaga. Hal itu tercermin dari perolehan suara partai pada Pemilu terakhir.

“PPP di grassroot masih utuh. Kita masih mendapatkan lebih dari 8 juta suara di tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Mardiono menambahkan, konsolidasi terus dilakukan dengan turun langsung ke daerah dari Aceh hingga Papua guna memastikan struktur partai tetap aktif.

“Yang penting kita solid, InsyaAllah PPP bisa bangkit,” pungkasnya.