Cek Progres di Lapangan, Seskab Teddy Dorong Hunian Layak Pinggir Rel Cepat Terealisasi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama jajaran meninjau progres hunian baru untuk warga pinggir rel di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2026). (Foto: Tangkapan Layar Instagram @sekretariat.kabinet).

Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan pinggir rel kereta api. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat perkotaan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan pembangunan hunian difokuskan antara lain di kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, yang selama ini masih terdapat warga yang tinggal dalam kondisi terbatas.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah sedang membangun hunian yang layak dan nyaman bagi warga yang selama ini masih harus tinggal tepat di pinggir rel kereta api, khususnya di kawasan Pasar Senen, hanya 2 km dari pusat ibu kota,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Teddy bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Bobby Rasyidin meninjau langsung perkembangan pembangunan hunian tersebut. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Teddy juga menyampaikan Prabowo sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut pada 26 Maret 2026, sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga yang tinggal di sekitar rel kereta.

“Bapak Presiden sendiri sempat mendadak mengunjungi lokasi pemukiman warga tersebut, tepat 1 bulan lalu, pada 26 Maret 2026,” ucapnya.

Hunian baru yang tengah dibangun berlokasi sekitar 500 meter dari rel kereta Pasar Senen. Kawasan ini dirancang dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain tempat tinggal yang layak, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), akses air bersih, tempat ibadah, hingga ruang bermain anak.

“Pembangunan pun dilaksanakan dengan cepat, berkat kerja sama yang erat antara Kementerian Perumahan dan beberapa BUMN terkait,” ujarnya.

Program penataan kawasan ini tidak hanya difokuskan di Pasar Senen, tetapi juga akan diperluas ke wilayah lain secara bertahap. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas permukiman warga secara berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kurang layak.

“Penataan pemukiman menjadi lebih layak juga akan dilakukan di tempat lain secara bertahap dan berkala,” ungkapnya.