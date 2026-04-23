CELIOS Kritik Rencana Pajak Selat Malaka: Bebani Logistik, Rugikan Konsumen

Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memungut pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka menuai kritik tajam. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya membebani biaya logistik nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hukum laut internasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa setiap tambahan biaya di jalur pelayaran paling sibuk di dunia itu akan berdampak domino pada harga barang di tingkat konsumen.

"Pungutan pajak di Selat Malaka hanya akan meningkatkan beban biaya logistik. Kalau ada biaya tambahan logistik plus harga bahan bakar sedang naik, yang menanggung rugi adalah konsumen Indonesia juga," ujar Bhima kepada Inilah.com, Kamis (23/4/2026).

Ancaman Daya Saing Ekspor

Bhima menekankan bahwa dari sisi perdagangan internasional, pengenaan pajak ini akan membuat produk ekspor asal Indonesia kehilangan taji di pasar global. Kenaikan biaya angkut secara otomatis akan melambungkan harga jual produk di negara tujuan.

Selain aspek ekonomi, Bhima menyoroti aspek legalitas internasional. Menurutnya, Selat Malaka merupakan jalur transit passage atau lintas damai yang seharusnya bebas dari segala pungutan tambahan berdasarkan aturan hukum laut internasional.

"Selat Malaka harusnya free of flow. Artinya tidak bisa dikenakan pungutan karena masuk jalur transit passage. Menkeu Purbaya seharusnya berkonsultasi dulu dengan menteri teknis lainnya dan membaca kembali aturan UNCLOS," tegas Bhima.

'Kejar Setoran' demi APBN

Bhima menilai langkah ofensif yang dicanangkan Kemenkeu ini sebagai bentuk keputusasaan pemerintah dalam mencari sumber pendapatan baru untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Purbaya sepertinya sudah sangat butuh uang menambal defisit APBN, sehingga kurang kreatif dan kebijakannya justru kontraproduktif," sindir Bhima.

Wacana 'Main Ofensif' Menkeu Purbaya

Sebelumnya, dalam Simposium PT SMI 2026, Rabu (22/4/2026), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melempar wacana untuk mulai memungut bayaran dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Ia merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia memaksimalkan posisi geografisnya yang strategis.

"Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka tidak kita charge. Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga (Indonesia, Malaysia, Singapura), lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar," kata Purbaya.

Meski mengakui implementasinya tidak sederhana dan membutuhkan koordinasi regional yang kuat, Purbaya menegaskan Indonesia harus mulai berpikir ofensif.

"Dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus mulai main ofensif, tetapi tetap terukur," tandas Menkeu.