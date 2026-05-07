Celotehan Amien Rais soal Teddy Lukai Demokrasi, BRIN Beberkan Alasannya

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, menyoroti fenomena kritik yang disertai serangan terhadap ranah pribadi. Ia menilai cara tersebut justru berisiko menimbulkan polemik di ruang publik.

Hal itu disampaikan Wasisto saat menanggapi video politikus senior Amien Rais yang ramai diperbincangkan karena menyinggung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Saya pribadi menilai kritik yang disertai dengan serangan ke privasi seseorang itu malah jadinya kontraproduktif dan menimbulkan polemik publik,” ujar Wasisto kepada Inilah.com, Kamis (7/5/2026).

Menurut Wasisto, dalam situasi sosial-politik saat ini, masyarakat lebih membutuhkan kritik yang membangun serta ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan publik.

“Dalam kondisi saat ini, kritik yang konstruktif dan adanya dialog terbuka antara negara dan masyarakat itu yang urgen dibutuhkan supaya berbagai permasalahan yang ada sekarang terurai benang solusinya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa serangan terhadap aspek personal berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Betul, berpotensi muncul kegaduhan publik,” sambung Wasisto.

Wasisto menekankan, kritik merupakan elemen penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai demokrasi bisa tercederai jika kritik bergeser menjadi serangan terhadap privasi individu.

“Kritik adalah esensi demokrasi di mana itu ada pengawasan dan kontrol. Namun, jika kritik itu sudah terselipi serangan privasi tentu menciderai demokrasi pula,” kata Wasisto.

Sebelumnya, Amien Rais mengunggah video di kanal YouTube pribadinya yang menyinggung relasi Presiden Prabowo Subianto dengan Seskab Teddy. Konten tersebut kemudian memicu perdebatan luas di ruang publik.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut menelusuri video tersebut dan memastikan unggahan berasal dari kanal resmi milik Amien Rais.

"Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengidentifikasi sebaran video yang memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal yang ditujukan kepada Presiden RI. Video tersebut diunggah oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat," kata Meutya Hafid.