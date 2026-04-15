10 Cendekiawan Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Dunia

Selama ini, saat mendengar kata “ilmuwan besar”, kita akan langsung teringat pada nama-nama besar seperti Isaac Newton, Albert Einstein, atau Galileo Galilei.

Padahal, jika kita menelusuri sejarah lebih dalam lagi, ada banyak cendekiawan Muslim hebat yang hasil penemuannya sering dijadikan oleh acuan utama para ilmuwan barat.

Pemikiran yang dibagikan sangat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan dasar, medis, hingga politik.

Cendekiawan Muslim

1. Abu Nasir Al-Farabi (872-950)

Abu Nasir Al-Farabi (Foto: Wikipedia)

Abu Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Farabi atau juga yang dikenal Abu Nasher adalah seorang pemikir Muslim terkemuka di Abad Pertengahan.

Sepanjang hidupnya, ia memperkenalkan banyak pemikiran besar, salah satunya adalah konsep Al-Madnah Al Fadhilah, tentang filsafat politik yang bertujuan mencapai kebahagian sejati.

Selain itu, ia memiliki karya-karya legendaris lainnya yang masih menjadi acuan dunia hingga saat ini, antara lain:

Al-Madinah Al-Fadhilah : Karya populer tentang filsafat politik dan sosiologi.

: Karya populer tentang filsafat politik dan sosiologi. Al-Musiqi al-Kabir : Membahas teori musik, dasar-dasar nada, dan instrumen.

: Membahas teori musik, dasar-dasar nada, dan instrumen. Insha’u al-Ulu: Klasifikasi dan definisi berbagai cabang ilmu pengetahuan.

2. Al-Battani (858-929)

Al-Battani (Foto: Wikipedia)

Al-Battani adalah seorang Astronom terbesar Islam dan Bapak Trigonometri yang memperkenalkan teori astronomi kuno.

Di kalangan ilmuwan Barat, ia dijuluki “Ptolemy of the Arabs” karena berhasil memperbaiki karya-karya astronom Yunani, Ptolemeus.

Namanya terkenal berkat penemuannya yang fenomenal, seperti penghitungan hari dalam setahun (365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik) hingga penemuan titik terjauh orbit bumi terhadap matahari (aphelium).

Berikut adalah beberapa karya terkenalnya yang sering dijadikan referensi para ilmuwan dunia:

Kitab al-Zij : Karya berisi tabel-tabel astronomi yang menjadi referensi ilmuwan dunia seperti Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei.

: Karya berisi tabel-tabel astronomi yang menjadi referensi ilmuwan dunia seperti Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei. Teropong Al-Battani: Instrumen pengamat bintang yang ia ciptakan untuk mendukung data penelitiannya.

3. Ibnu Sina (980-1037)

Ibnu Sina (Foto: Oleh Adam Jones from Kelowna via Wikipedia)

Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan yang menguasai berbagai bidang, terutama di bidang kedokteran.

Dalam sejarah, ioa adalah orang pertama yang menyadari bahwa untuk memutus penyebaran penyakit menular melalui partikel kecil, harus melalui isolasi atau karantina.

Ia juga sosok yang menemukan fakta bahwa penyakit TBC bisa menular. Teori miliknya kemudian bisa dibuktikan dunia Barat berabad-abad kemudian setelah adanya mikroskop.

Sepanjang hidupnya, ia menciptakan banyak karya-karya mengesankan, namun, ada tiga yang melegenda, yaitu:

Al-Qanun fi al-Tibb : Kitab suci dunia kedokteran yang berisi sistematika ilmu pengobatan terlengkap pada zamannya.

: Kitab suci dunia kedokteran yang berisi sistematika ilmu pengobatan terlengkap pada zamannya. Asy-Syifa ’: Sebuah ensiklopedia besar tentang filsafat, logika, matematika, hingga ilmu alam.

’: Sebuah ensiklopedia besar tentang filsafat, logika, matematika, hingga ilmu alam. Arjuzah fi al-Tibb: Ringkasan ilmu kedokteran.

4. Ibnu Rusyd (1126-1198)

Ibnu Rusyd (Foto: Wikipedia)

Ibnu Rusyd adalah seorang cendekiawan yang terlahir dari keluarga ulama dan hakim terkemuka. Ia sendiri pernah menjabat sebagai Qadhi Al-Qudhat (Ketua Mahkamah Agung) di Kordoba dan dokter istana.

Sepanjang hidupnya, Ibnu Rusyd memiliki pengaruh yang sangat luas hingga dijuluki sebagai Al-Syarih karena berhasil menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Aristoteles, serta pejuang yang membuktikkan bahwa filsafat (logika) tidak bertentangan dengan wahyu (agama).

Karya-karyanya juga sangat luas di bidang filsafat, kedokteran, hingga hukum, seperti:

Tahafut al-Tahafut : Buku filsafat yang ditulis untuk membela logika filsafat dari kritik para ulama pada masanya.

: Buku filsafat yang ditulis untuk membela logika filsafat dari kritik para ulama pada masanya. Bidayat al-Mujtahid : Kitab hukum (fiqih) perbandingan mazhab yang masih menjadi rujukan mahasiswa hukum Islam di seluruh dunia.

: Kitab hukum (fiqih) perbandingan mazhab yang masih menjadi rujukan mahasiswa hukum Islam di seluruh dunia. Al-Kulliyat fi al-Tibb : Ensiklopedia kedokteran yang membahas prinsip-prinsip umum medis dan fungsi organ tubuh.

: Ensiklopedia kedokteran yang membahas prinsip-prinsip umum medis dan fungsi organ tubuh. Fasl al-Maqal: Risalah yang menjelaskan hubungan harmonis antara filsafat dan syariat agama.

5. Ibnu Batutah (1304-1369)

Ibnu Batutah (kanan) (Foto: Wikipedia)

Ibnu Batutah adalah seorang penjelajah yang sangat disegani pada abad ke-14. Ia diketahui telah menjelajah selama 29 tahun dengan total jarak mencapai 120.700 kilometer (setara 3 kali mengelilingi bumi).

Sepanjang perjalanannya, ia mencatat banyak hal, mulai dari budaya, politik, dan sosial masyarakat dunia Islam secara mendalam.

Sosok yang dijuluki “Marcopolo”-nya dunia Muslim ini dikenal dengan karya fenomenalnya Tuhfah an-Nuzhar fi Gharaibil Amshar wa 'Ajaibil Asfar atau Kitab Rahla yang berisikan tentang pengamatannya selama perjalanan.

6. Umar Khayyam (1048-1131)

Patung Umar Khayyam di Taman Laleh di Tehran (Foto: Wikipedia)

Umar Khayyam dikenal sebagai seorang cendekiawan yang terkenal di bidang sastra, matematika, dan astronomi.

Sepanjang hidupnya ia terkenal dengan pemikirannya yang luar biasa di tiga bidang yang dikuasainya, seperti:

Matematika : Orang pertama yang secara sistematis mengklasifikasikan persamaan tingkat tiga (kubik) dan memberikan solusi geometris untuk persamaannya. Pemikiran ini dikemukakannya melalui Treatise on Demonstration of Problems of Algebra.

: Orang pertama yang secara sistematis mengklasifikasikan persamaan tingkat tiga (kubik) dan memberikan solusi geometris untuk persamaannya. Pemikiran ini dikemukakannya melalui Treatise on Demonstration of Problems of Algebra. Astronomi & Kalender Jalalu : Memimpin observatorium dan menciptakan Kalender Jalalu yang diklaim jauh lebih akurat daripada kalender Julian. Ia mengungkapkan pemikirannya melalui Zij-i Malik-shahi, sebuah buku astronomi yang disusun berdasarkan pengamatannya.

: Memimpin observatorium dan yang diklaim jauh lebih akurat daripada kalender Julian. Ia mengungkapkan pemikirannya melalui Zij-i Malik-shahi, sebuah buku astronomi yang disusun berdasarkan pengamatannya. Filsafat Sastra: Lewat syairnya, ia sering merenungkan tentang hakikat kehidupan dan pentingnya menikmati momen saat ini. Salah satu karya sastra terbaiknya adalah Rubaiyat Umar Khayyam, berupa kumpulan puisi empat bait yang diterjemahkan ke semua bahasa utama di dunia.

7. Tsabit bin Qurrah (826-901)

Tsabit bin Qurrah (Foto: Perpustakaan UMM)

Merupakan seorang “poliglot” (menguasai banyak bahasa) dan ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Geometri Non-Euclidean yang mengkritisi teori geometri klasik dan mengusulkan konsep baru yang menjadi cikal bakal geometri modern.

Ia juga seorang ahli matematika yang memanfaatkannya untuk memecahkan masalah dalam permainan catur.

Sepanjang hidupnya, ia meluncurkan banyak karya-karya fenomenal, seperti:

The Composition of Ratios : Karya yang menerapkan aritmetika pada rasio kuantitas geometri.

: Karya yang menerapkan aritmetika pada rasio kuantitas geometri. Concerning the Motion of the Eight Sphere : Buku populer di bidang astronomi yang membahas gerak bola langit.

: Buku populer di bidang astronomi yang membahas gerak bola langit. Kitab fil Qarasatun : Kitab tentang alat timbang dan keseimbangan.

: Kitab tentang alat timbang dan keseimbangan. Risalah dalam Kedokteran: Buku panduan praktis mengenai obat-obatan dan pengobatan penyakit.

8. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi (780-850)

Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi (Foto: FT UMJ)

Al-Khwarizmi adalah seorang cendekiawan di bidang matematika.

Ia adalah orang yang menciptakan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat menggunakan teknik “Al-Jabr” (penyempurnaan) dan “Al-Muqabala” (penyeimbangan).

Ia juga sosok yang memimpin tim yang terdiri dari 70 ahli geografi untuk membuat peta bola dunia pertama pada tahun 830 M.

Pemikirannya itu dituangkan ke dalam sejumlah karya-karya fenomenalnya, antara lain:

Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa'l-Muqabala : Buku pertama di dunia yang membahas aljabar secara ringkas dan praktis. Kata "Aljabar" diambil dari judul buku ini.

: Buku pertama di dunia yang membahas aljabar secara ringkas dan praktis. Kata "Aljabar" diambil dari judul buku ini. Al-Jam' wat-Tafriq bi-Hisab al-Hind : Buku tentang aritmetika Hindu yang memperkenalkan sistem angka desimal dan angka nol ke dunia Barat.

: Buku tentang aritmetika Hindu yang memperkenalkan sistem angka desimal dan angka nol ke dunia Barat. Kitab Surat al-Ardh: Buku tentang geografi yang berisi koordinat lokasi-lokasi penting di dunia.

9. Jabir bin Hayyan (722-804)

Jabir bin Hayyan (Foto: LDII)

Jabir bin Hayyan adalah “Bapak Kimia Modern” yang menciptakan berbagai alat kimia seperti penyulingan (Alambik/Al-Anbiq), serta orang pertama yang berhasil mensintesis Asam Klorida (HCI), Asam Nitrat (HN)3), dan Asal Sulfat (H2SO4).

Ia juga adalah orang yang menekankan bahwa eksperimen laboratorium adalah kunci ilmu pengetahuan, bukan sekadar teori atau spekulasi.

Pemikiran-pemikiran luar biasanya ditulis ke dalam ratusan risalah, namun karyanya yang paling terkenal antara lain:

Kitab al-Kimya (Buku Kimia) : Berisi tentang prosedur eksperimen alkimia.

: Berisi tentang prosedur eksperimen alkimia. Kitab al-Sab'in (Buku Ketujuh Puluh) : Koleksi 70 risalah mengenai kimia dan sains alam.

: Koleksi 70 risalah mengenai kimia dan sains alam. Kitab al-Zuhra (Buku tentang Venus): Membahas tentang seni alkimia yang lebih filosofis.

10. Abu Bakar Ar-Razi (865-925)

Abu Bakar Ar-Razi (Foto: FT-UMJ)

Abu Bakar Ar-Razi sebelumnya adalah seorang musisi dan ahli kimia, lalu banting setir mendalami kedokteran dan filsafat, hingga dijuluki sebagai “The Galen of the Arabs” karena pengetahuannya yang mendalam tentang medis.

Ia adalah orang pertama yang memperlakukan depresi (melankolia) sebagai penyakit yang bersumber dari otak, bukan karena gangguan setan.

Ia juga adalah ilmuwan pertama yang mampu membedakan secara medis antara penyakit cacar (smallpox) dan campak (measles), yang sebelumnya dianggap penyakit yang sama.

Sepanjang hidupnya, Ar-Razi menulis lebih dari 200 buku, namun yang paling berpengaruh adalah: