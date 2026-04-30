CENTCOM Incar Rudal Hipersonik Dark Eagle Hadapi Kekuatan Iran

Eskalasi ketegangan di Timur Tengah kini memasuki babak baru yang kian mengkhawatirkan. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dilaporkan telah mengajukan permintaan resmi untuk mengerahkan rudal hipersonik Dark Eagle guna menghadapi kekuatan militer Iran. Langkah ini diambil setelah intelijen AS mendeteksi pergerakan strategis Teheran yang mulai menjauhkan sistem persenjataannya dari jangkauan rudal konvensional Amerika.

Berdasarkan laporan Bloomberg, permintaan ini muncul sebagai respons atas keputusan Iran memindahkan sistem peluncur rudalnya ke lokasi yang berada di luar jangkauan rudal Precision Strike milik AS. Saat ini, rudal presisi andalan Negeri Paman Sam tersebut hanya mampu menjangkau target hingga jarak 300 mil atau sekitar 480 kilometer.

Dengan mundurnya posisi peluncur Iran, militer AS merasa perlu memiliki 'taring' baru yang lebih panjang dan lebih cepat.

Ujung Tombak Baru Militer Amerika

Jika permintaan pengerahan rudal Dark Eagle ini disetujui, hal tersebut akan mencatatkan sejarah baru sebagai pengerahan perdana rudal hipersonik Amerika Serikat dalam palagan tempur yang sesungguhnya. Rudal hipersonik dikenal memiliki kecepatan luar biasa, yakni lebih dari lima kali kecepatan suara (Mach 5), yang membuatnya hampir mustahil untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional mana pun saat ini.

Keinginan CENTCOM untuk memboyong Dark Eagle ke Timur Tengah menunjukkan bahwa opsi serangan udara masih menjadi skenario utama Washington. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final dari otoritas tertinggi di Gedung Putih terkait pengiriman senjata pemusnah tersebut.

Buntut Serangan Berdarah 28 Februari

Saling serang antara blok Amerika-Israel melawan Iran sebenarnya telah mencapai puncaknya pada akhir Februari lalu. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan besar-besaran terhadap sejumlah titik vital di wilayah Iran, termasuk menyasar pusat kekuasaan di Teheran. Serangan tersebut tidak hanya menghancurkan infrastruktur militer, tetapi juga dilaporkan memicu kerusakan luas dan jatuhnya korban dari kalangan sipil.

Teheran tidak tinggal diam. Sebagai bentuk pertahanan diri, Iran membalas dengan menghujani wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di seantero Timur Tengah dengan rudal dan drone. Aksi saling balas ini sempat memicu kekhawatiran global akan meletusnya Perang Dunia III, sebelum akhirnya sempat mereda sesaat melalui upaya diplomasi di Pakistan.

Kegagalan Diplomasi Islamabad dan Kebuntuan JD Vance

Upaya untuk mendinginkan suasana sebenarnya sempat terlihat ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran. Momentum tersebut ditindaklanjuti dengan pembicaraan tingkat tinggi di Islamabad pada 11 April 2026.

Namun, harapan akan perdamaian permanen sirna hanya dalam waktu singkat. Pada 12 April, Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang memimpin delegasi AS menyatakan bahwa perundingan tersebut gagal total. Tidak ada kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran.

"Delegasi Amerika Serikat telah kembali tanpa membawa hasil," tegas pernyataan resmi tersebut.

Kegagalan di meja perundingan Islamabad inilah yang diduga kuat mendorong CENTCOM untuk kembali bersiap dengan opsi militer yang lebih mematikan, termasuk meminta dukungan rudal hipersonik Dark Eagle untuk mengunci target-target strategis Iran yang kini kian sulit dijangkau.