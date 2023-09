Cerita Atlet Bocah Esports Rasyah Rasyid Jadi Film MAXstream The Wonder Kid

Rasyah The Wonder Kid

Telkomsel MAXstream dan EVOS baru ini mengumumkan sebuah konten terbaru dengan mengangkat kisah Rasyah sebagai salah satu konten kreator dan atlet eSports termuda di Indonesia yang dapat menginspirasi para penggemar dan pemangku kepentingan di industri.

Rasyah Rasyid adalah seorang atlet eSports berusia 12 tahun kelahiran Nabire, Papua, yang bernaung di bawah tim gamer profesional EVOS eSports. Nama Rasyah menjadi viral pada periode 2019 lalu karena umurnya yang terbilang relatif muda saat memulai karirnya sebagai kreator konten game Free Fire di YouTube dan sebagai pro player pada Divisi 2 Free Fire Master League (FFML) Season IV dari tim EVOS eSports, EVOS Immortal.

Bersama tim EVOS, Rasyah juga telah mencatatkan berbagai prestasi di turnamen tingkat nasional, seperti 'Predator' Award di Dunia Games WIB Season 13 dan 'Most Kills' Award di UPoint eSports Competitive Series Season 5. Julukan 'Bocil Ajaib' pun melekat pada Rasyah karena playstyle-nya yang tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan para pemain dewasa.

Sebelumnya, Rasyah pun telah merintis channel YouTube-nya dengan berbagai konten game sejak tahun 2019. Sebelum fokus pada konten game Free Fire, Rasyah bahkan sempat mencetak prestasi sebagai Top Global Fanny di game Mobile Legends Bang Bang. Saat ini, tercatat channel YouTube Rasyah Rasyid memiliki 6,9 juta subscribers dan akun TikTok-nya sudah diikuti oleh 1,2 juta followers.

Baca Juga: Rangkuman Film dan Serial Keren Ini Siap Temani Kamu Ngabuburit

Rasyah kecil, yang kurang percaya diri dan sangat pemalu, membuatnya kesulitan untuk mendapatkan teman di lingkungan barunya di Makassar. Hanya Kayla yang merasa iba dan menemukan kecocokan dengan Rasyah.

Bersama teman pertamanya itu, Rasyah belajar bermain Mobile Legends, dan mulai sering push rank sampai malam hingga skill-nya di atas rata-rata. Melihat progress-nya dan peluang yang ada, Rasyah pun dibantu oleh Ramdan, kakaknya, dan Kayla untuk menjadi seorang youtuber konten gaming. Rasyah yang mulai mendapatkan kepercayaan dirinya secara gigih membuat konten berbagai game, termasuk Free Fire, sembari mengejar nilai bagus di sekolah. Orang tuanya melihat disiplin dan determinasi Rasyah. Untuk itu, mereka menghadiahi sebuah iPad baru untuk Rasyah.

Hartman Harris, Managing Director of EVOS Esports, juga menyampaikan melalui film Rasyah The Wonder Kid ini, EVOS bersama dengan Maxstream berharap dapat menginspirasi anak-anak muda di Indonesia.

"Terus semangat dan mengejar mimpinya tidak peduli apapun halangannya seperti Rasyah pada film ini,” ujar Hartman dalam keterangannya, Rabu (01/06/2022)

Melalui film ini, penonton akan lebih mengenal lebih dalam makna persahabatan dan mengejar mimpi, dilihat dari sudut pandang seorang Rasyah Rasyid. Seorang anak yang besar jauh dari hiruk pikuk Ibukota bisa memiliki keyakinan yang tangguh dan mampu mewujudkan mimpinya sebagai seorang gamers yang kita kenal sampai sekarang.

Rasyah Rasyid sebagai bagian penting dari film ini menyatakan “Saya sangat senang bisa berpartisipasi di dalam project besar ini. Rasanya seperti mimpi, bisa berbagi kisah awal saya yang bukan siapa-siapa hingga besar di dunia game. Semoga teman-teman bisa jadi lebih semangat untuk meraih mimpi di masa depan”.

Penasaran bagaimana cerita perjalanan Rasyah di film Rasyah “The Wonder Kid”? Unduh aplikasi MAXstream di appstore dan playstore sekarang juga, dan tonton kisah perjalanan Rasyah Rasyid secara gratis, kapanpun dan dimanapun.