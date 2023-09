Cerita Dewi Lestari Tentang Reza Gunawan, Sosok Suami yang Meninggal dengan Tenang di Rumah

Dewi Lestari yang akrab disapa Dee Lestari menceritakan sosok tentang suaminya, Reza Gunawan yang meninggal dunia dengan tenang di rumah.

“I am home. I am free, in the here, and in the now,” Selasa, 6 September, pada usia 46 tahun, Reza Gunawan telah berpulang dengan tenang di rumah, dikelilingi keluarga, sebagaimana keinginannya,” tulis Dee Lestari pada akun instagramnya @deelestari, ditulis di Jakarta, Rabu, (07/09/2022).

Dewi Lestari juga mengungkapkan Reza adalah sosok suami yang penuh dengan cinta dalam hidupnya. Dewi mengaku, Reza terus memberikan banyak ilmu dan cinta yang dipancarkan selama hidup.

"Fisiknya tidak lagi di sini, tetapi kenangan tentangnya, cinta yang dia pancarkan, ilmu yang ia ajarkan, prinsip yang ia junjung, dan segala sentuhan penyembuhan yang telah ia bagikan, akan selalu bersama dengan kita," tambahnya.

"Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, doa baik, dari kawan semua. Kami sungguh terharu melihat betapa banyak dan luas kasih sayang yang tercurah kepada Reza. Mohon maaf pula jika ada kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun tidak. Kami sekeluarga hanya dapat mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," katanya.

"Sabbe sankhara anicca. Segala sesuatu yang terbentuk akan selalu berubah dan tidaklah kekal. Semoga kebajikan dan karma baik Reza semasa hidup dapat mendekatkannya kepada kebebasan sempurna. Kami yang ber-samvegacitta, Dewi Lestari (Istri), Keenan Avalokita Kirana (Anak), Atisha Prajna Tiara (Anak), Sawitri Gunawan (Ibu), Sharena Delon (Adik). Keluarga besar Reza Gunawan," tulisnya.

Sebelum meninggal, Dee Lestari ungkap Reza Gunawan sempat jalani perawatan di rumah sakit

Suami dari Dewi Lestari, Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa, 6 September 2022 pada pukul 11.53 WIB. Sebelumnya, Dewi Lestari mengungkapkan kondisi kesehatan Reza Gunawan sempat menjalani perawatan satu bulan satu minggu lamanya.

Melalui akun instagram pribadinya @deelestari ditulis di Jakarta, Selasa, (06/09/2022), Reza menjalani perawatan di rumah sakit akibat stroke perdarahan dan kini melanjutkan pemulihan di rumah.

“Ini akan menjadi perjalanan pemulihan yang panjang. Untuk waktu yang tidak bisa dipastikan, Reza belum bisa praktik, membuka kelas, maupun memenuhi undangan mengajar,” tulis Dewi Lestari.

Demi kesehatan suaminya, penulis yang akrab disapa Dee Lestari itu menjelaskan memang sengaja membatasi kabar tersebut agar privasi Reza selama di rumah sakit terjaga.

“Dan kami sekeluarga dapat lebih senang mengelola berbagai hal yang harus kami hadapi. Mohon dimaklumi,” tambahnya.

“Kepada teman, tetangga, rekan, dan kerabat yang telah berbaik hati membantu seta mendukung Reza selama dirawat, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. You know who you are. Semoga berkat dan kebijakan kembali mengalir kepada Anda sekalian,” paparnya.

“Pada kesempatan ini, saya pun memohon doa tulus dari kawan semua agar proses pemulihan Reza berjalan baik, aman, dan tenang. Terima kasih atas kebaikan dan pengertian kalian. Semoga semua makhluk hidup berbahagia,” tulisnya.