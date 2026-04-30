Cerita Nuryati dan Anaknya yang Berkebutuhan Khusus Selamat dari Gerbong Maut Stasiun Bekasi

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto/zk/am.)

Malam itu seharusnya menjadi perjalanan biasa bagi Nuryati (63). Dari Stasiun Cakung, ia menuju Cikarang—tempat ia pulang, tempat ia hidup sederhana bersama anaknya. Namun perjalanan itu berubah menjadi tragedi yang mengubah segalanya.

Di tengah kekacauan kecelakaan kereta pada Senin (27/4/2026) malam, Nuryati menjadi salah satu korban. Ia bukan hanya terluka, tetapi juga sendirian—jauh dari keluarga, jauh dari kampung halamannya di Sumatera Barat. Di Pulau Jawa, ia hanya hidup berdua dengan anaknya yang berkebutuhan khusus.

Dalam situasi itulah, bantuan datang dari arah yang tak terduga. Nia, perwakilan Fatayat NU DKI Jakarta yang juga menjadi fasilitator di BPBD DKI Jakarta, memilih untuk mendampingi Nuryati sejak awal dirujuk ke RSUD Kota Bekasi.

"Saya tahu (informasi soal korban) dari tim ya. Pas kejadian, tim itu datang ke lokasi dan mencari data. Setelah ditemukan ternyata ada salah satu korban yang tidak memiliki keluarga dan saudara di sini. Korban ini tinggal hanya berdua dengan anaknya yang mohon maaf, berkebutuhan khusus. Beliau itu ngontraknya di Cikarang Barat," tutur Nia di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, dikutip Kamis (30/4/2026).

Setelah kejadian, kabar itu perlahan sampai ke keluarga di kampung halaman. Jarak yang jauh tak lagi menjadi penghalang ketika salah satu anaknya akhirnya datang dari Agam, Sumatera Barat.

"Setelah kejadian itu, kami sudah menghubungi keluarga dan alhamdulillah keluarga, salah satu anaknya dari Sumatera, dari Agam, sudah datang ke sini," kata dia.

Sejumlah petugas dan warga mengevakuasi korban kecelakaan commuter line (KRL) jurusan Cikarang yang bertabrakan dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. (Foto: Antara/Pradita Kurniawan Syah)

Namun kondisi Nuryati jauh dari ringan. Ia harus menjalani operasi besar—pengangkatan limpa—karena kerusakan organ dalam yang dialaminya. Sementara di sisi lain, anaknya, Putri (24), yang juga berada dalam kecelakaan yang sama, justru selamat dengan luka yang jauh lebih ringan.

"Alhamdulillahnya anak ini kondisinya cukup baik ya, setelah diobservasi. Yang parah itu ibunya. Kondisi ibunya kemarin, dilakukan operasi pengangkatan limpa, karena organ dalamnya itu ada beberapa bagian yang hancur," ungkapnya.

Di tengah ruang perawatan, ada pemandangan yang sulit diabaikan: seorang anak yang tak ingin beranjak dari sisi ibunya. Putri, dengan segala keterbatasannya, tetap setia menemani. Ia bahkan tak tidur semalaman, hanya untuk memastikan ibunya tidak sendiri.

Melihat itu, Nia berusaha agar keduanya tetap bisa bersama. Ia mengajukan permintaan kepada pihak rumah sakit dan PT KAI agar Putri mendapat tempat untuk beristirahat di dekat ibunya.

"Jadi kemarin saat setelah dioperasi ya, ibunya itu dapat kelas 3 gitu di gedung B. Kemudian saya meminta kebijakan dari KAI dan RSUD untuk minta bed, karena anaknya dari malam sampai sore itu belum tidur sama sekali. Tapi kemudian alhamdulillah ada kebijakan dipindah ke kelas 1 di gedung A," jelasnya.

Di tengah kecemasan dan kelelahan, ada sedikit kelegaan yang datang. Biaya pengobatan tidak menjadi beban bagi keluarga.

"(Biaya perawatan) sudah di-cover sama KAI ya. Alhamdulillah KAI juga memberikan santunan, bantuan, kepada pasien yang dirawat," pungkasnya.

Kisah Nuryati bukan hanya tentang luka akibat kecelakaan. Ini adalah tentang seorang ibu yang bertahan jauh dari rumah, tentang seorang anak yang tak pernah pergi dari sisi ibunya, dan tentang orang-orang asing yang memilih untuk peduli ketika dunia terasa runtuh.