Cerita Panpel Persija Ditolak Gelar Pertandingan di GBK-JIS

Ketua Panitia Penyelenggara (Panpel) Pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan Persija, Ferry Indrasjarief mengungkap kronologi terusirnya Macan Kemayoran dari kandangnya guna menjamu sang rival Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Persija mau tidak mau harus legowo sebab duel klasik itu harus terselenggara di Stadion Segiri, Samarinda, menyusul hasil rapat koordinasi antara kubu Macan Kemayoran, I.League dan pihak Kepolisian.

Bung Ferry, begitu ia akrab disapa, menjelaskan awalnya persoalan venue ini memang penuh dinamika. Beberapa hari lalu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri sudah sempat bersua Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dari hasil dialog tersebut, memutuskan Persija tidak dapat berkandang di Jakarta dengan alasan keamanan. Itu artinya, Rizky Ridho dan kawan-kawan tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) ataupun Jakarta International Stadium (JIS)Z

"Nah, kemudian saya laporkan ini ke Liga (I.League). Liga kemudian mencari stadion yang kosong. Dan mereka bilang bahwa ada dua tempat pilihan, di Jepara atau di Surabaya. Di Jakarta semuanya tidak boleh. Tanpa penonton pun tidak boleh," ujar Ferry di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

“Nah, dengan pertimbangan saya untuk kepentingan tim, karena kalau Surabaya dekat dengan bandara, saya pikir saya akan pilih Surabaya dan kemudian saya berkoordinasi di sana," bebernya.

Menurut Ferry, seluruh persiapan di Surabaya sejatinya sudah siap. Panpel lokal, termasuk pihak Persebaya Surabaya dan Bonek, bahkan disebut siap membantu penyelenggaraan laga. Namun kendalanya, pertandingan hanya diizinkan tanpa penonton.

Ferry juga mendapat informasi dari I.League jika seluruh opsi venue di Pulau Jawa memang tak akan mendapat izin menggelar pertandingan dengan kehadiran penonton.

“Tidak akan mendapatkan izin dengan penonton," tuturnya.

Opsi berikutnya sempat mengarah ke Bali. Namun rencana itu juga kandas lantaran bentrok jadwal dengan pertandingan lain. Sebab, Bali United juga dijadwalkan menjamu Borneo FC.

Dari sanalah, panpel mulai melirik Samarinda setelah mengetahui tak ada agenda pertandingan lain di stadion tersebut.

“Nah, saya tanya sama pihak Bali, ‘Kalian tanding sama siapa?’. ‘Tanding sama Borneo’. Oh, berarti Borneo enggak dipakai dong stadionnya? Itulah kemudian pertimbangannya saya coba izin untuk coba kontak Borneo," tuturnya.

Setelah berkomunikasi dengan pihak terkait di Samarinda, Ferry akhirnya mendapat lampu hijau, termasuk dukungan dari kepolisian untuk menggelar pertandingan dengan penonton.

“Pihak kepolisian juga akan bantu perizinannya, dengan penonton. Jadi itu sejarahnya kenapa sampai kami akhirnya menetapkan di Samarinda,” pungkasnya.