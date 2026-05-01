Cerita Pasukan Oranye, Siaga Sejak Pagi di Tengah Keramaian May Day

Di balik padatnya aksi May Day di Monas, Pasukan Oranye dari DLH DKI Jakarta tetap bekerja sejak pagi menjaga kebersihan ibu kota, Jumat (1/5/2026). (Foto: Inilah.com/Didit).

Di antara lautan manusia yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026), ada sosok-sosok berseragam oranye yang bergerak tanpa banyak sorotan.

Salah satunya Tini, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, yang sejak pagi sudah bersiaga di tengah keramaian ibu kota.

Sejak matahari belum terlalu tinggi, Tini bersama rekan-rekannya sudah menempati titik-titik strategis di sekitar Monas. Tugas mereka sederhana tapi krusial: memastikan sampah tidak menumpuk dan ruang publik tetap nyaman di tengah padatnya aktivitas peringatan May Day.

"Dari pagi sudah standby. Kalau acara besar seperti ini, kami memang harus lebih cepat bergerak supaya sampah langsung tertangani," kata Tini sambil sesekali melanjutkan pekerjaannya.

DLH DKI Jakarta sendiri menurunkan sekitar 1.400 petugas kebersihan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang diperkirakan dihadiri sekitar 300.000 buruh dari berbagai daerah. Para petugas ini disebar tidak hanya di kawasan Monas, tetapi juga di taman sekitar hingga kantong parkir.

Kepala DLH DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, pengerahan petugas dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Petugas dibagi dalam dua shift, yakni pukul 08.00–14.00 WIB dan 14.00 WIB hingga kegiatan selesai.

“May Day tahun ini menjadi momentum kolaborasi seluruh elemen. Kami ingin memastikan kegiatan berjalan lancar, nyaman, dan Jakarta tetap bersih,” kata Dudi.

Ia menambahkan, DLH juga menyiagakan berbagai fasilitas pendukung seperti truk pengangkut sampah, road sweeper, ratusan tempat sampah, hingga toilet portable di sejumlah titik keramaian.

Di balik riuhnya orasi dan pergerakan massa, Tini dan rekan-rekannya terus bekerja tanpa henti. Bagi mereka, May Day bukan hanya soal peringatan hari buruh, tetapi juga momen menjaga wajah kota tetap tertata.

"Capek pasti ada, tapi sudah tugas. Yang penting cepat bersih, supaya semua nyaman," tutur Tini singkat.