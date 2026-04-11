Cerita Pilu Pak Tarno Ditipu Orang Terdekat, Mobil Digadai tapi tak Terima Uang

Kondisi Pak Tarno saat ini usai mengalami penipuan penggelapan mobil. (Dokumentasi: Inilah.com/ Reyhaanah)

Pesulap ternama Indonesia, Pak Tarno dirundung kisah pilu oleh orang terdekatnya. Ia ditipu oleh mantan manajer dan mantan sopir pribadinya perihal penggelapan mobil.

Manajer Pak Tarno, Laura mengatakan, mulanya mantan sopir tersebut mengiming-imingi Pak Tarno mobil yang biasa digunakan untuk shooting agar digadai. Pak Tarno saat itu sudah dalam kondisi kurang sehat hanya bisa mengangguk tanpa mengerti maksud dari mantan sopir tersebut.

Namun, setelah BPKB mobil diserahkan ke Leasing, Pak Tarno tidak mendapatkan uang gadai sepeser pun dari pihak leasing. Pak Tarno seharusnya mendapatkan uang sebesar Rp35 juta dari mobil yang digadai.

“Kalau untuk uangnya itu katanya Bapak enggak terima. Terima enggak uangnya?,” kata Laura saat ditemui Inilah.com di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (11/4/2026).

“Enggak terima,” sambung Pak Tarno lirih.

Dengan kondisi lemah, Pak Tarno mengaku kecewa dan trauma karena dimanfaatkan oleh orang kepercayaannya.

“Trauma, kapok dia diiming-imingi ya Pak? Tadi nangis tapi mau ngadu sama siapa, dia bilang gitu. Tadi saya juga ngadu sama orang enggak ada yang tanggapi, dia bilang gitu. Mendingan saya taat sendiri cuma hanya Allah yang bisa balas ya Pak,” tutur Laura.

Laura yang selama dua tahun belakangan ini menemani Pak Tarno juga mengaku sedih dengan kondisi pesulap itu.

“Saya melihatnya sedih sebenarnya, pengen nangis. Apa tega sih orang tersebut membuat Bapak begini, sehingga Bapak sekarang jadi istilah maaf kata, terlantar lah ya gitu ya, dia kan seorang artis terkenal gitu,” ucapnya.

Meski begitu, Laura mengaku pihaknya terus mengupayakan untuk berkomunikasi dengan mantan sopir Pak Tarno, untuk menyelesaikan kasus tersebut sebelum dibawa ke ranah hukum.

“Iya kalau dari pihak yang inisial A yang tadi malam udah komunikasi dengan saya, bahkan dia mau bertemu dengan saya. Dan si inisial R tersebut juga tadi pagi saya komunikasi sama beliau, dia juga bersedia bertemu dengan Pak Tarno dan si A tersebut,” jelas Laura.

“'Beliau lagi kerja kan, ‘nanti saya temuin Laura aja nanti setelah pulang dari luar kota', 'oke' saya gituin. 'Kalau kamu nggak temuin saya langkah hukum yang akan berjalan'. Jadi beliau itu bukan saya gertak tapi merasa mungkin malu dengan saya karena dia yang memperkenalkan saya sama Pak Tarno,” sambungnya.