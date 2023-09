Cetak Rekor! Tayangan Jakarta E-Prix 2022 Ditonton Hampir 1 Juta Kali

Tayangan highlights Formula E Jakarta 2022 yang diunggah melalui paltform YouTube meraup banyak atensi penonton hingga tercatat hampir menembus satu juta views pada, Selasa (7/6/2022).

Highlights itu diunggah melalui kanal YouTube resmi milik ABB Formula E pasca balapan. Berdurasi lebih kurang lima menit, video itu terpantau sudah ditonton sebanyak 900 ribu kali.

Berdasarkan hasil pengamatan salah satu akun twitter penggemar Formula E, catatan ini lantas memecahkan rekor penonton tayangan E-Prix yang pernah diunggah pada kanal ABB Formula E.

Beberapa seri balapan ternama, baik Roma, Berlin hingga Monaco tak meraup atensi sebanyak seri ke-9 Jakarta E-Prix 2022.

“Sepertinya #FormulaE diterima dengan baik di Indonesia. Sorotan #JakartaEPrix akhir pekan lalu saat ini berada di urutan ke-4 Trending dengan 778 ribu views,” tulis salah satu akun Twitter @FormulaGledek, Senin (6/6/2022) kemarin.

“Viewers 5 kali lebih banyak dari highlight Berlin R8, dan 6 kali lebih banyak dari Berlin R7.

Looks like #FormulaE is WELL received in Indonesia. Last weekend's #JakartaEPrix highlights is currently 4th on Trending with 778k views. That's :

- 5x more views than Berlin R8 highlights, and 6x more than Berlin R7- Exceeds Monaco by 100k- 5.6x more than both Rome races. pic.twitter.com/a5Wc3M9vzE

Melebihi Monaco sebesar 100 ribu dan 5,6 kalo lebih banyak dari kedua balapan Roma,” tambah keterangannya.

Tayangan yang praktis jadi momen kemenangan pebalap Jaguar TCS Racing, Mitch Evans memang sempat menduduki peringkat teratas trending YouTube selang dua hari penayangan.

Tercatat hari ini, video berjudul ‘Jakarta E-Prix Race Highlight Round 9’ itu masih menduduki daftar terpopuler dan berada di posisi ke-7.

Ajang balap mobil listrik internasional Formula E telah rampung digelar di sirkuit Ancol, Sabtu lalu. Dari pantauan pelaksanaan, Formula E diawali dengan sesi free practice 1 dan 2 (FP 1&2), kualifikasi dan race.

Podium Jakarta E-Prix 2022, yang merupakan seri kesembilan Formula E, akhirnya ditempati oleh Evans pada posisi pertama, diikuti oleh Vergne dan Mortara di posisi ketiga. Sementara itu, Da Costa finis diurutan keempat dengan Vandoorne di belakangnya menutup urutan kelima terdepan.