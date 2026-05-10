CFD Digelar di Rasuna Said, Pramono Ingin Perlihatkan Jakarta Sedang Berbenah

Ribuan warga saat memadati kawasan jalan Rasuna Said pada CFD di Jakarta, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara/Khaerul Izan)

Ukuran Font Kecil Besar

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sebagai upaya pemerintah memperlihatkan Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru.

"Kenapa diadakan di Jalan Rasuna Said ini? Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah," ujar Pramono di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Ia menekankan, Jalan Rasuna Said yang dahulu berdiri ratusan tiang monorel mangkrak kini sudah berganti wajah, di mana tiang-tiang tersebut sudah dirobohkan.

Menurut Pramono, meski pembangunan di Jalan Rasuna Said masih terus berlangsung, namun antusias masyarakat cukup tinggi, sehingga Pemerintah DKI membuka CFD dan beberapa kegiatan di kawasan tersebut.

Diberlakukan Efektif 1 Juni 2026

Untuk kegiatan CFD di Rasuna Said, kata dia, akan diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026 setelah semua pekerjaan di jalan tersebut selesai dikerjakan.

"Nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni. Kenapa ini diadakan? Karena memang permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise dan kaget," ujarnya.

Sebelumnya, ribuan warga terlihat antusias melakukan beragam aktivitas pada hari pertama CFD di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi, setelah Pemprov DKI membuka kawasan tersebut sebagai area CFD.

ANTARA melaporkan dari lokasi pada Minggu, sejak pagi hari ribuan warga antusias melakukan beragam aktivitas, seperti berjalan, bersepeda, lari-lari kecil dan aktivitas lainnya. Meski kawasan tersebut masih dalam proses pembangunan, namun masyarakat begitu antusias.

Seorang warga yang sedang beraktivitas di lokasi, Laila mengatakan bahwa ia memilih Jalan Rasuna Siad untuk menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) bersama teman dan keluarga.

Hal itu, kata dia, karena kawasan tersebut baru saja dibuka untuk aktivitas pada hari Minggu, dan ingin merasakan keseruan CFD selain di kawasan Bundaran HI.