CFD Rasuna Said Perlu Didukung Perbaikan Infrastruktur, Jangan Cuma Tutup Jalan

Ribuan warga saat memadati kawasan jalan Rasuna Said pada CFD di Jakarta, Minggu (10/5/2026). (Foto: Antara/Khaerul Izan)

Uji coba hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dinilai sebagai langkah awal yang positif. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum cukup jika tidak diiringi dengan pembenahan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menyatakan pelaksanaan CFD di koridor Rasuna Said memiliki potensi besar, terutama karena didukung keberadaan moda transportasi umum seperti LRT dan TransJakarta.

"CFD Rasuna Said sangat bagus. Apalagi di kawasan itu sudah ada fasilitas angkutan umum yang cukup baik," kata Wahyu dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, ia menekankan bahwa penutupan jalan dari kendaraan pribadi bukan satu-satunya indikator keberhasilan CFD. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya pejalan kaki.

Ia menyoroti kondisi jaringan jalan di sekitar kawasan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan, terutama dari sisi fasilitas pejalan kaki dan konektivitas antarmoda transportasi.

"Jaringan jalan di sekitarnya masih butuh peningkatan, terutama untuk fasilitas pejalan kaki. Sehingga nantinya lebih memudahkan masyarakat menggunakan angkutan umum massal," jelasnya.

Wahyu menilai, jika infrastruktur pendukung diperbaiki, kawasan Rasuna Said berpeluang menjadi ruang publik baru yang hidup dan dinamis, sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa tujuan utama CFD adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara. Karena itu, kebijakan ini perlu didukung langkah konkret, bukan sekadar penutupan jalan pada hari tertentu.

Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan CFD akan muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang evaluasi dan menerima masukan publik.

"Untuk tahap awal pasti akan ada pro dan kontra. Pemprov DKI harus membuka diri terhadap masukan masyarakat agar CFD ini bisa berkembang lebih baik," pungkasnya.