CGBIO Hadirkan Solusi Produk Anti-adhesi Mediclore di Indonesia

Perusahaan asal Korea di bidang pengobatan regeneratif, CGBIO, ekspansi ke pasar Indonesia dengan produk Mediclore, produk anti-adhesi tipe sol-gel generasi keempat.

Ekspansi itu ditandai dengan acara peluncuran Mediclore pada 24-26 Mei 2022 di Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology Congress (AOFOG) di Bali.

CEO CGBIO Hyun Seung Yu mengatakan Mediclore adalah produk anti-adhesi generasi keempat dengan efek anti-adhesi yang sangat baik dan merupakan produk nomor satu di pasar anti-adhesi Korea.

Saat ini kami bekerja sama dengan mitra lokal, Kalbe Farma, untuk melakukan berbagai kegiatan pemasaran untuk berhasil dalam memasuki pasar di Indonesia, di luar pasar Korea.

"Dimulai dengan peluncuran Mediclore di Indonesia, kami akan mencoba memberikan manfaat yang lebih besar kepada staf medis dan pasien di seluruh dunia, termasuk Thailand, Filipina, dan Vietnam, tempat kami mengekspor saat ini," kata Yu dalam rilisnya (06/04/2022).

Mediclore adalah bentuk cair dari 'sol' pada suhu kamar, dan setelah diterapkan pada tubuh berubah menjadi berbentuk 'gel' yang sangat kental dengan memanfaatkan suhu tubuh. Fungsinya adalah penghalang fisik di area yang diharapkan untuk dilekati setelah operasi untuk mencegah adhesi saat luka sembuh.

Produk ini dapat digunakan untuk berbagai operasi bedah seperti tulang belakang, sendi, mastektomi, kebidanan dan kandungan, reseksi prostat, dan operasi pencernaan.

Komponen utama Mediclore adalah Poloxamer dan Chitosan. Poloxamer secara langsung menghambat terjadinya adhesi dengan membentuk penghalang fisik melalui proses perubahan yang bergantung pada suhu. Sedangkan Chitosan membantu jaringan untuk pulih dengan cepat tanpa infeksi melalui efek antibakteri dan hemostatik.