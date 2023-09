Cha Eun Woo Temui Penggemar di \'2022 Just One 10 Minute\' [Starry Caravan] in Jakarta

Aktor sekaligus idol asal Korea Selatan, Cha Eun Woo akhirnya akan kembali ke Jakarta. Pada 23 Juli ini Cha Eun Woo akan bertemu dengan penggemarnya lewat fanmeeting '2022 Just One 10 Minute' [Starry Caravan] in Jakarta! yang diselenggarakan oleh Lumina Entertainment.

Empat tahun setelah kunjungan terakhirnya, Cha Eun Woo mengumumkan fanmeeting solo pertamanya di Jakarta, Indonesia, di mana dia akan membawa berbagai sesi menarik dan juga penampilan spesial.

Akan ada empat kategori tiket yang tersedia untuk acara fanmeeting ini. Yang pertama kategori Lumos yang dijual seharga Rp 2,700,000. Jika membeli tiket ini, penonton akan mendapat keuntungan akses Hi-Bye dengan sang bintang, lanyard eksklusif akses Hi-Bye untuk pembeli tiket Lumos, kesempatan memenangkan 1 dari 100 Press Conference Pass lewat undian.

Selain itu juga mendapat kesempatan memenangkan 1 dari 150 Signed Photocard (photocard bertanda tangan) lewat undian, poster A3 resmi acara dan Photocard eksklusif edisi [Starry Caravan] in Jakarta.

Kategori berikutnya yaitu Royal (Ground/Tribune) dengan harga Rp 2.100.000. Dengan keuntungan berkesempatan memenangkan 1 dari 100 Press Conference Pass lewat undian, kesempatan memenangkan 1 dari 50 Signed Poster (poster bertanda tangan) lewat undian, kesempatan memenangkan 1 dari 150 Signed Photocard (photocard bertanda tangan) lewat undian, poster A3 resmi acara dan Photocard eksklusif edisi [Starry Caravan] in Jakarta.

Tiga kategori lainnya, yaitu Centrum seharga Rp 1.800.000, dengan keuntungan berkesempatan memenangkan 1 dari 150 Signed Photocard (photocard bertanda tangan) lewat undian, mendapat poster A3 resmi acara, dan photocard eksklusif edisi [Starry Caravan] in Jakarta. Kategori Retro seharga Rp 1.200.000, dengan keuntungan berkesempatan memenangkan 1 dari 150 Signed Photocard (photocard bertanda tangan) lewat undian, poster A3 resmi acara, dan Photocard eksklusif edisi [Starry Caravan] in Jakarta.

Kategori terakhir yaitu Retro (restricted view) seharga Rp 700.000 dengan keuntungan poster A3 resmi dan photocard eksklusif edisi [Starry Caravan] in Jakarta. Tiket hanya akan tersedia di Tiket.com sebagai partner penjualan tiket resmi '2022 Just One 10 Minute' [Starry Caravan] in Jakarta. Penjualan tiket sudah berjalan mulai 28 Juni, pukul 20.00 WIB.

Berkenalan dengan Cha Eun Woo Sebelum Bertemu di Fanmeeting

Cha Eun Woo melakukan debut resminya pada tahun 2016 dengan grup ASTRO. ASTRO merilis album mini pertama mereka Spring Up dengan lagu utama ‘Hide & Seek’ di bulan Februari 2016.

Kemudian ia merambah duni akting dengan membintangi KBS Hit the Top pada tahun 2017 yang merupakan judul proyek besar pertamanya. Tidak banyak yang mengetahui pengalaman berakting Cha Eun Woo, termasuk peran kecilnya di film My Brilliant Life pada tahun 2014. Selain itu juga ada serial web To Be Continued yang ia bintangi bersama dengan anggota ASTRO lainnya di tahun 2015.

Cha Eun Woo merupakan sosok yang pintar, tampan, serta ramah. Itu yang membuat namanya cepat melambung. Namun, ia lebih banyak dikenal orang di mancanegara setelah bermain di dalam drama korea My ID is Gangnam Beauty. Drama tersebut hasil adaptasi dari webtoon terkenal, di mana dia berperan sebagai Do Kyungseok.

Namanya pun kini termasuk ke dalam bintang papan atas setelah dia memainkan karakter Lee Suho dalam drama True Beauty. Banyak orang menyukainya dan mendatangkan banyak penggemar baru internasional untuknya. Drama tersebut juga merupakan adaptasi dari webtoon terkenal berjudul sama.

Dengan karirnya yang terus berkembang dan berbagai macam talentanya, Cha Eun Woo siap untuk melewati momen yang tak terlupakan bersama penggemarnya lewat fanmeeting '2022 Just One 10 Minute' [Starry Caravan] in Jakarta.