Chelsea Aktif di Bursa Transfer Januari, Gaet Dua Bintang Muda Brasil dan Prancis

Skuad Chelsea Musim Ini. The Blues aktif gerilya pemain di bursa transfer Januari 2023 (Instagram/@chelseafc)

The Blues Chelsea sukses mendapat tanda tangan dua bintang muda sepak bola dunia di bursa transfer Januari 2023.

Dua wonderkid tersebut adalah calon bintang Brasil Andrey Santos dari Vasco da Gama dan bek AS Monaco Benoit Badiashile.

Pakar transfer eropa, Fabrizio Romano dalam cuitannya menyebut status keduanya sudah 'here we go', yang artinya sudah sepakat bergabung.

The Blues dikabarkan bakal mengumumkan Andrey Santos sebagai pemain baru mereka setelah pemain berusia 18 tahun itu melakukan tes medis."Chelsea telah merampungkan penandatanganan talenta Brazil Andrey Santos," tulis Romano di akun Twitter-nya.

"Dia sudah berada di London bersama keluarganya, tes kesehatan telah selesai dan waktunya untuk menandatangani," tambahnya.

Chelsea harus mengeluarkan 12,5 juta euro (sekitar Rp207 miliar), untuk mendatangkan Santos ke London.

The Blues akan menjadikan Santos sebagai pengganti jangka panjang dari N'Golo Kante dan Jorginho.

Chelsea juga memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Benoit Badiashile dari AS Monaco dengan nilai transfer 37 juta euro (sekitar Rp614 miliar).

Bek jangkung berusia 21 tahun tersebut telah memainkan 135 pertandingan untuk AS Monaco selama lima musim terakhir dan telah 2 kali bermain untuk timnas senior Prancis.

Dia akan bersaing memperebutkan tempat bermain di jantung pertahanan Chelsea dengan bek-bek senior Chelsea seperti Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana dan Trevor Chalobah.

Sebelumnya, Chelsea juga telah mendatangkan David Fofana dari Molde saat bursa transfer musim dingin resmi dibuka, meskipun penyerang Pantai Gading itu diperkirakan akan dipinjamkan hingga akhir musim.

Chelsea juga kini tengah dalam tahap serius untuk memboyong bintang Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Enzo Fernandez. Klub London tersebut bahkan sudah berbicara langsung dengan Enzo dan agen, serta Benfica untuk merealisasikan transfer sang pemain.