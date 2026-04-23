Dua Kandidat Pelatih Chelsea Musim Depan

Chelsea kini mulai merubah pandangannya tentang sosok pelatih. Jika sebelumnya pelatih tak perlu terkenal yang penting punya program kerja, kini The Blues tak tahan dan siap kembali berburu pelatih jempolan.

Namun untuk musim depan, Chelsea tak mau main-main, dua kandidat terkuat masuk dalam radar Todd Boehly.

Dua nama besar muncul ke permukaan, Xabi Alonso dan Andoni Iraola.

Xabi Alonso, mantan bos Real Madrid ini berstatus free agent sejak Januari lalu. Pengalamannya memenangkan trofi besar menjadikannya favorit utama untuk membangkitkan mental juara Chelsea.

Sementara Andoni Iraola yang sukses bersama Bournemouth, dipandang sebagai jenius taktik baru. Namun, kendalanya adalah ia baru tersedia di musim panas mendatang, yang berarti Chelsea mungkin butuh pelatih interim jika ingin mendatangkannya.

Bergantung pada McFarlane

Setelah mengumumkan pemecatan Liam Rosenior dari kursi pelatih, Chelsea langsung menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim.

Penunjukan ini dilakukan sambil menunggu pasar pelatih yang lebih luas pada akhir musim untuk mencari manajer permanen.

“Calum McFarlane akan menjadi pelatih interim Chelsea hingga akhir musim ini,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Calum McFarlane yang berusia 40 tahun, bukanlah orang baru di Chelsea. Sejak 29 Juli 2025, ia masuk ke dalam struktur kepelatihan Chelsea.

Ia sempat menjadi pelatih Chelsea U-19 dan U-21 pada Juli 2025 hingga 7 Januari 2026. Di waktu yang bersamaan, Calum McFarlane juga sempat menjadi pelatih caretaker Chelsea ketika Enzo Maresca dipecat.

Di bawah asuhan Calum McFarlane, The Blues mendapatkan hasil kurang optimal. Selain kalah 1-2 dari Fulham, Chelsea asuhan Calum McFarlane bermain 1-1 dengan Manchester City.

Harapan Terakhir di Wembley

Di tengah badai ini, satu-satunya cahaya kecil bagi Chelsea adalah babak semifinal Piala FA melawan Leeds United akhir pekan ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan tersisa untuk menyelamatkan musim yang berantakan.