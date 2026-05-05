Chelsea Masih Bisa Main di Liga Champions, Tapi Syaratnya Berat Banget!

Meski performa Chelsea sedang terjun bebas ke peringkat 9 klasemen, pintu menuju Liga Champions musim 2026/2027 ternyata belum sepenuhnya tertutup.

Dibantai Nottingham Forest 3-1, menambah panjang daftar kekalahan The Blues menjadi enam laga tanpa kemenangan di tengah krisis pelatih.

The Blues masih punya celah yang kecil untuk bisa bermain di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Setidaknya ada "Tiga Syarat Keramat" yang harus dipenuhi secara bersamaan agar keajaiban itu terjadi.

1. Wajib Finis di Peringkat ke-6

Langkah pertama dimulai dari rumah sendiri. Chelsea harus menyapu bersih sisa laga musim ini untuk merangkak naik ke posisi 6 klasemen akhir Premier League.

Tantangannya berat, karena saat ini posisi tersebut masih dihuni oleh tim lain (seperti Bournemouth) yang unggul poin cukup jauh.

2. Aston Villa Juara Liga Europa

Ini adalah syarat yang paling krusial. Chelsea butuh Aston Villa untuk mengangkat trofi Liga Europa musim ini. Saat ini, Villa tengah berjuang di semifinal melawan Nottingham Forest.

Kabar buruknya, Villa sedang tertinggal agregat 0-1 dan harus menang minimal dua gol di leg kedua pada Jumat mendatang untuk bisa lolos ke final.

3. Aston Villa Tetap di Lima Besar Liga Inggris

Aturan UEFA memungkinkan slot tambahan "jatuh" ke peringkat ke-6 jika sang juara Liga Europa juga mengamankan jatah Liga Champions lewat jalur liga (finish di 5 besar).

Jika Villa juara Liga Europa tapi finish di luar 5 besar, maka jatah tambahan tersebut akan hangus bagi tim peringkat ke-6 Premier League.

Hal ini berkat aturan baru UEFA mengenai European Performance Spot (EPS). Inggris telah mengamankan satu slot tambahan (total 5 tim) untuk musim depan.

Jika juara Liga Europa (Villa) sudah punya tiket dari jalur liga, maka jatah EPS tersebut bisa diturunkan ke peringkat di bawahnya—dalam hal ini, peringkat ke-6.

Jika salah satu saja dari tiga syarat di atas meleset, maka Chelsea dipastikan hanya akan menonton Liga Champions dari layar kaca musim depan.