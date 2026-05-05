Chelsea oh Chelsea, Bye-bye Liga Champions

Ukuran Font Kecil Besar

Kekalahan melawan Nottingham Forest ini berdampak besar bagi Chelsea. The Blues resmi dinyatakan gagal lolos ke Liga Champions di musim depan.

The Blues kini berjarak 10 poin dengan Aston Villa yang berada di peringkat kelima dan jumlah poin itu sudah tidak bisa dikejar dengan sisa tiga pertandingan EPL yang ada.

Cole Palmer dkk. terpuruk di peringkat kesembilan klasemen Liga Inggris dengan 48 poin dari 35 pertandingan.

Chelsea tumbang saat menjamu Nottingham Forest di Stamford Bridge, Senin (4/5/2026) malam WIB. The Blues kalah 1-3 dari Forest yang banyak menurunkan pemain pelapisnya itu.

Ini jadi kekalahan keenam Chelsea secara beruntun di Premier League. Pergantian pelatih dari Liam Rosenior ke manajer interim Callum McFarlane pun belum memberikan dampak positif.

Bukan Salah Pelatih

Penyerang Chelsea, Joao Pedro meminta timnya untuk refleksi diri usai laga melawan Nottingham Forest. Ia menyebut bahwa The Blues tidak bisa terus-terusan bermain buruk seperti itu.

Joao Pedro menilai masalahnya bukan pada perubahan pelatih. Menurutnya, semua pemain Chelsea harus berkaca dan memperbaiki diri.

"Ini sulit. Saya kira ini bukan soal pelatih. Ini soal kami para pemain agar lebih baik," ujar Joao Pedro seperti dilansir Sky Sports.

"Semua orang harus pasang badan. Termasuk saya. Sulit untuk mengatakan sesuatu di momen ini."

Pedro juga menyebut bahwa Chelsea harus segera bangkit dari keterpurukan yang ada. Ia tidak ingin tren negatif ini berlanjut lebih lama.

"Saya rasa tim ini masih memiliki motivasi. Kami akan berjuang untuk setiap poin dan kami akan mencoba memenangkan semua pertandingan yang tersisa, dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti," pungkasnya.