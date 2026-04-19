Chelsea segera Bangkit Demi Tiket Liga Champions

Penyerang Liam Delap merasa Chelsea diperlakukan tidak adil dalam kekalahan hari Sabtu melawan Manchester United (MU) dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (18/4/2026).

The Blues terpaksa kalah 0-1 dari sang tamu meski mereka menguasai sepenuhnya jalannya laga.

Chelsea melepaskan 21 tembakan berbanding empat tembakan tim tamu. Tiang gawang menggagalkan peluang tuan rumah dalam tiga kesempatan, termasuk ketika sundulan Delap membentur bagian bawah mistar gawang, tetapi pada akhirnya gol klinis Matheus Cunha di babak pertama yang memisahkan kedua tim.

"Ini sangat mengecewakan karena kami merasa tidak pantas mendapatkan itu," kata Delap setelah pertandingan.

Dengan kualifikasi Liga Champions dipertaruhkan dan pertandingan semifinal Piala FA yang menanti kita di Wembley akhir pekan depan, Delap tahu masih banyak yang harus diperjuangkan musim ini. Dia yakin kita bisa menyelesaikan musim dengan mencapai kedua target kita.

"Kami semua saling percaya, dan kami yakin bisa mendapatkan keduanya," katanya.

Chelsea selanjutkan akan melawan Brighton and Hove Albion untuk memperjuangkan satu tempat di Liga Champions musim depan.

