Chelsea Rogoh Kocek Rp588 Miliar untuk Pesangon Rosenior

Keputusan manajemen Chelsea memecat Liam Rosenior tak hanya meninggalkan PR tentang sosok penggantinya, tapi juga uang yang harus dikeluarkan.

BlueCo sebagai pemegang hak Chelsea, harus membayar pesangon hingga 24 juta poundsterling, setara Rp588 miliar untuk Rosenior yang kontraknya baru akan habis 2032 mendatang!

Liam Rosenior sebenarnya baru ditunjuk pada Januari dengan kontrak hingga 2032 tetapi ia hanya bertahan kurang dari empat bulan di Stamford Bridge.

“Ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan, namun hasil dan performa terbaru berada di bawah standar dibutuhkan, sementara musim masih menyisakan banyak pertandingan,” tulis pernyataan klub.

Rentetan hasil negatif di bawah asuhan Rosenior menjadi catatan terburuk klub sejak 1912, ketika Chelsea terakhir kali mengalami lima kekalahan beruntun di Liga Inggris tanpa mencetak gol. Performa tim juga menurun signifikan setelah awal yang menjanjikan, di mana Rosenior sempat memenangkan empat laga pertamanya di Liga Inggris.

Sejak hasil imbang 2-2 melawan Leeds United pada Februari, Chelsea hanya meraih satu kemenangan dari sembilan pertandingan liga. Di Liga Champions, Rosenior juga melihat tim Chelsea asuhannya digasak 2-8 secara agregat oleh Paris Saint-Germain.

Tekanan terhadap Rosenior meningkat tajam setelah kekalahan telak 0-3 dari Brighton & Hove Albion.

Hasil tersebut memicu reaksi keras dari para penggemar yang mulai pergantian manajer.

Situasi semakin memburuk setelah Chelsea mencatatkan rekor negatif, lima kekalahan beruntun di kompetisi domestik tanpa mencetak satu gol pun.

Kondisi ini membuat The Blues tertinggal tujuh poin dari zona kualifikasi Liga Champions UEFA.