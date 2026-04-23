Chelsea Tunjuk McFarlane Gantikan Rosenior

Setelah mengumumkan pemecatan Liam Rosenior dari kursi pelatih, Chelsea langsung menunjuk Calum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim.

Penunjukan ini dilakukan sambil menunggu pasar pelatih yang lebih luas pada akhir musim untuk mencari manajer permanen.

“Calum McFarlane akan menjadi pelatih interim Chelsea hingga akhir musim ini,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Calum McFarlane yang berusia 40 tahun, bukanlah orang baru di Chelsea. Sejak 29 Juli 2025, ia masuk ke dalam struktur kepelatihan Chelsea.

Ia sempat menjadi pelatih Chelsea U-19 dan U-21 pada Juli 2025 hingga 7 Januari 2026. Di waktu yang bersamaan, Calum McFarlane juga sempat menjadi pelatih caretaker Chelsea ketika Enzo Maresca dipecat.

Di bawah asuhan Calum McFarlane, The Blues mendapatkan hasil kurang optimal. Selain kalah 1-2 dari Fulham, Chelsea asuhan Calum McFarlane bermain 1-1 dengan Manchester City.

Setelah Liam Rosenior masuk, Calum McFarlane dipercaya sebagai asisten pelatih Chelsea. Sayangnya, kolaborasi Liam Rosenior dan Calum McFarlane gagal bekerja maksimal.

Misi yang diemban Calum McFarlane saat ini adalah meloloskan Chelsea ke Liga Champions 2026-2027. Untuk main di Liga Champions, Chelsea wajib finis lima besar di klasemen akhir Liga Inggris 2025-2026.

Selain itu, Chelsea masih berpeluang meraih gelar di akhir musim karena masih bertahan di Piala FA yang memasuki fase semifinal.