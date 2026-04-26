Chelsea Vs Leeds 1-0, The Blues ke Final Piala FA!

Senin, 27 April 2026 - 00:41 WIB

Senin, 27 April 2026 - 00:41 WIB

Chelsea ke final Piala FA setelah enang 1-0 atas Leeds United dalam laga semifinal di Stadion Wembley, London pada Minggu malam WIB.

Gol tunggal kemenangan The Blues dicetak oleh gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, pada babak pertama.

Skuad pelatih interim Calum McFarlane ke partai puncak untuk menantang juara bertahan, Manchester City.

Chelsea langsung menebar ancaman pada menit ke-5 lewat serangan balik cepat. Umpan panjang kiper Robert Sanchez sukses menjangkau Joao Pedro, sayang tembakannya diselamatkan oleh penjaga gawang Leeds.

Leeds United tak tinggal diam. Pada menit ke-14, Brenden Aaronson yang lepas dari kawalan mendapat ruang tembak, namun usahanya digagalkan oleh Robert Sanchez.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-23. Penetrasi di sisi kiri pertahanan Leeds, Pedro Neto melepaskan umpan silang akurat yang disambar oleh tandukan Enzo Fernandez.

Bola meluncur deras menggetarkan jala gawang Leeds, membawa Chelsea unggul 1-0.

Chelsea nyaris menggandakan keunggulan andai umpan silang Alejandro Garnacho pada menit ke-35 dimaksimalkan oleh rekan setimnya di kotak penalti.

Tertinggal satu gol, pelatih Leeds, Daniel Farke merespons di babak kedua dengan menarik James Justin dan Jaka Bijol untuk digantikan Joe Rodon dan Anton Stach.

Leeds enggempur pertahanan Chelsea. Noah Okafor menebar ancaman, tetapi terbentru duet bek tengah Chelsea, Trevoh Chalobah dan Tosin Adarabioyo.

Ketangguhan Robert Sanchez di bawah mistar gawang juga menjadi kunci, dia sukses menangkap sundulan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-58.

Meski Daniel Farke kembali memasukkan Wilfried Gnonto dan Lukas Nmecha di sisa 15 menit terakhir pertandingan untuk meningkatkan daya gedor, Chelsea tak tertembus.

Susunan pemain

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Romeo Lavia (Andrey Santos 66'); Pedro Neto, Enzo Fernandez, Alejandro Garnacho (Cole Palmer 71'); Joao Pedro (Liam Delap 90+8')

Leeds United (3-4-2-1): Lucas Perri; James Justin (Joe Rodon 46'), Jaka Bijol (Anton Stach 46'), Pascal Struijk; Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka (Lukas Nmecha 74'), Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson (Sean Longstaff 86'), Noah Okafor (Wilfried Gnonto 74'); Dominic Calvert-Lewin