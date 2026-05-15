Chelsea Vs Man City: McFarlane Siap Kejutkan Guardiola

Pelatih interim Chelsea Calum McFarlane meminta tim asuhannya menunjukkan versi terbaik mereka saat melawan Manchester City pada final Piala FA di Stadion Wembley, London, Sabtu (16/5/2026) malam WIB.

McFarlane yakin skuadnya siap menghadapi tantangan tersebut dan menekankan level yang dibutuhkan Chelsea.

"Para pemain memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapa pun – kami hanya tahu bahwa kami harus menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri," kata McFarlane.

Mengenai kekuatan Manchester City, McFarlane menjelaskan skuad asuhan Pep Guardiola tersebut merupakan tim tangguh yang dihuni oleh pelatih serta pemain berkualitas.

Meski mengakui ketangguhan Manchester City, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut yakin Chelsea memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman.

"Jadi ini akan menjadi tantangan. Tapi kami juga memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, dan para pemain ini telah menunjukkan bahwa jika mereka dalam performa terbaiknya, mereka dapat mengalahkan siapa pun," kata McFarlane.

McFarlane menjelaskan bahwa pertandingan sekelas menghadapi Manchester City membutuhkan persiapan khusus, namun waktu yang skuadnya miliki tidak memungkinkan.

Dia dan staf pelatih Chelsea tetap menjalankan rutinitas biasa untuk membantu mengendalikan rasa gugup atau emosi yang memuncak sebelum pertandingan.

"Kami akan memiliki proses yang sama dalam cara kami bekerja sehari-hari, baik itu pertemuan dengan pemain, pertemuan individu, semuanya akan sama," ujar McFarlane.

"Kami akan mencoba untuk menjaganya senormal mungkin dan mencoba untuk mendapatkan performa yang sama seperti yang kami dapatkan melawan Leeds dan Liverpool. Tetapi, tentu saja, ini adalah pertandingan besar dan Anda tidak bisa menghindarinya. Kita semua ingin menang," katanya.