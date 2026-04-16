China dan IMF Kompak: Blokade Selat Hormuz Ancam Ekonomi Global, April Jadi Bulan Tersulit

Pemerintah China menyatakan kesepakatan penuh dengan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut konflik di Timur Tengah telah memicu krisis ekonomi global dan mengancam keamanan energi. Beijing menegaskan bahwa perang ini merupakan tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyoroti dampak destruktif dari eskalasi militer yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat dunia secara signifikan.

"Laporan IMF membuktikan bahwa perang ini tidak hanya menyebabkan banyak korban, tetapi juga dampak buruk yang parah bagi dunia. Ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi," tegas Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (15/4/2026).

Guncangan Pasokan: Minyak dan LNG Merosot Tajam

Senada dengan Beijing, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Konflik ini telah menciptakan guncangan pasokan global yang nyata. Distribusi minyak harian merosot 13 persen, sementara pasokan Gas Alam Cair (LNG) anjlok hingga 20 persen per hari.

IMF memprediksi dampak ini akan memicu efek domino yang mengerikan:

Kenaikan Inflasi: Setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 persen dalam jangka panjang berpotensi mengerek inflasi global hingga 40 basis poin.

Penurunan Output: Output global diperkirakan bakal tergerus antara 0,1 hingga 0,2 persen.

Krisis Pangan & Bahan Bakar: Gangguan pasokan akan memaksa penutupan kilang-kilang besar.

April: Titik Kritis Kelangkaan Energi

Georgieva memberikan peringatan keras bahwa bulan April akan menjadi periode yang jauh lebih berat dibandingkan Maret. Hal ini disebabkan oleh jeda logistik yang fatal akibat blokade.

"Kapal tanker yang berangkat sebelum 28 Februari telah sampai di tujuan. Masalahnya, sekarang tidak ada pengiriman baru yang datang karena jalur terhenti," jelas Georgieva.

Sebagai solusi darurat, ia menyarankan negara-negara untuk melakukan penyesuaian permintaan melalui penghematan energi, seperti menggratiskan transportasi umum hingga kebijakan kerja jarak jauh.

Blokade Selat Hormuz dan Sikap China

Krisis ini berakar pada eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu. Kondisi ini berujung pada blokade de facto di Selat Hormuz, urat nadi pengiriman energi dunia dari Teluk Persia.

Situasi kian mencekam setelah Angkatan Laut AS, pada Senin (13/4/2026), mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi jalur air tersebut.

Menanggapi hal ini, China mendesak komunitas internasional untuk bergerak cepat. Bagi Beijing, tidak ada tawar-menawar dalam memulihkan stabilitas di Teluk.

"Prioritas utama adalah mencegah pertempuran kembali terjadi dengan segala cara, melanjutkan lalu lintas melalui Selat Hormuz, dan memulihkan perdamaian sesegera mungkin demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar," tutup Guo Jiakun.