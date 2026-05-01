Hasil Thomas Cup 2026: China Hancurkan Malaysia 3-0!

Jumat, 1 Mei 2026 - 20:03 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Tim bulu tangkis Malaysia harus menelan kekecewaan setelah dipastikan pulang tanpa membawa medali dari Piala Thomas 2026 seusai disingkirkan juara bertahan China pada perempat final.

Bertanding di Forum Horsens, Denmark, Jumat, Malaysia tak mampu membendung kekuatan China dan menyerah dengan skor telak 0-3.

Kepastian kemenangan China ditentukan tunggal putra Li Shi Feng yang mengalahkan Justin Hoh dua gim langsung 21-14, 21-13 pada partai ketiga.

Sebelumnya, China lebih dulu merebut dua poin melalui Shi Yu Qi yang menundukkan Leong Jun Hao 21-10, 16-21, 21-9, serta pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang yang mengatasi Aaron Chia/Soh Wooi Yik 24-22, 21-14.

Hasil tersebut membuat Malaysia gagal menyumbang medali dari nomor beregu putra maupun putri pada edisi tahun ini.

Sebelumnya, tim Piala Uber Malaysia juga terhenti di perempat final setelah kalah 0-3 dari China.

Sementara itu, tim putra China masih menunggu pemenang laga antara Thailand melawan Denmark untuk menentukan lawan di semifinal.

Pada pertandingan perempat final lainnya, India memastikan tempat di babak empat besar setelah menyingkirkan Taiwan dengan skor 3-0.

India membuka keunggulan lewat Lakshya Sen yang mengalahkan Cho Tien-chen 18-21, 22-20, 21-17. Keunggulan bertambah setelah ganda putra Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty menundukkan Chiu Hsiang-chieh/Wang Chi-lin 23-21, 19-21, 21-12.

India mengunci kemenangan setelah Ayush Shetty mengalahkan Lin Chun-yi 21-16, 21-17.

Di semifinal, India masih menunggu pemenang pertandingan antara Prancis melawan Jepang.